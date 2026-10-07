Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Elazığ'daki özel bir sağlık kuruluşuna yönelik incelemeler kapsamında yeni tespitlere ulaştı.

MAYIS AYINDA 47 MİLYON TL CEZA KESİLMİŞTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Elazığ İl Müdürlüğü ekipleri, bu yıl mayıs ayında ilaç ve hastane atıklarını mevzuata aykırı şekilde taşıyarak özel bir mülkün bahçesinde yakan sağlık kuruluşuna 47 milyon 206 bin 354 TL idari para cezası uygulamıştı.

3 FARKLI ŞUBENİN ATIKLARI DA YAKILMIŞ

Devam eden adli soruşturma kapsamında, aynı sağlık kuruluşunun 2025 yılında farklı tarihlerde 3 farklı şubesinden alınan tıbbi atıkları da benzer yöntemle yakarak imha ettiği belirlendi.

Söz konusu eylemlerin kamera ve GSM kayıtlarıyla tespit edildiği bildirildi.

CEZA 501 MİLYON 568 BİN TL

Adli makamların yaptığı bildirimin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Elazığ İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şirketin 3 sağlık kuruluşuna, 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca toplam 501 milyon 568 bin TL idari para cezası uygulandı.

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