Saldırının ardından olayın ayrıntıları da ortaya çıktı. Başka bir Anadolu lisesinde 10. sınıfta okuyan kız öğrenci A.S.Ç.'nin, kendi okulunun üniformasıyla Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'na geldiği belirlendi.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, 7 öğrencinin yaralandığı bıçaklı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Olayın ardından gözaltına alınan 15 yaşındaki saldırgan ile saldırganın anne ve babası tutuklandı.

BİR ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, olayda bir öğrencinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Tekin, "Başakşehir'deki okuldaki kavgada bir öğrencimiz hayatını kaybetti" dedi.

Başakşehir Kayaşehir'deki ortaokulda bıçaklı kavga çıktı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) EVDEN ÇIKARKEN YANINA BIÇAK ALDI! Edinilen bilgiye göre, evden çıkarken yanına bıçak alan A.S.Ç., Kayaşehir Mahallesi'ndeki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'na geldi. Saldırganın burada bulunan öğrencilere henüz bilinmeyen bir nedenle saldırdığı öğrenildi.

Kayaşehir'deki ortaokulda çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

BAKAN MEMİŞOĞLU SAĞLIK DURUMLARINI AÇIKLADI



Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Başakşehir'de meydana gelen kavganın ardından yaralılara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetmişti:

"Başakşehir'de bir ortaokulumuzda meydana gelen kavgada yaralanan öğrencilerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 1'i kritik, 2'si orta-ağır olmak üzere olaydan etkilenen 8 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz. Acil şifalar diliyorum."

PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR! GÖZALTINA ALINDI



Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 15 yaşındaki kız öğrencinin aynı okuldan mezun olduğu ve sosyal anksiyete bozukluğu bulunduğu belirtildi. Saldırgan öğrenci polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında saldırganın anne ve babası da gözaltına alındı. Üç şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Saldırgan ve saldırıyı gerçekleştirdiği bıçak (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)









EĞİTİME ARA VERİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda yaşanan bıçaklı kavgaya ilişkin, ilgili okulda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ve yarın ara verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinde İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda, bu okulun öğrencileri ile başka ilçedeki bir okulun 10. sınıf öğrencisi arasında yaşanan olayda 8 öğrencinin yaralandığı belirtildi.

Olayın ardından yaralı öğrencilerin sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı ifade edilen açıklamada, bıçaklama olayını gerçekleştirdiği belirlenen lise öğrencisinin yakalandığı bilgisi verildi.

Açıklamada, "Eğitim camiamızı derinden üzen olayın akabinde Bakanlık birimlerimiz, emniyet güçleri ve sağlık görevlileri başta olmak üzere devletimizin ilgili tüm kurumları gerekli önlemleri almış, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Sürecin Bakanlıkça hassasiyetle takip edildiği ve gerekli tüm çalışmaların ilgili birimlerce koordineli şekilde yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayın hemen ardından bir bakan yardımcımız başkanlığında ilgili birim amirlerimizden oluşan Bakanlık heyetimiz, çalışmaları koordine etmek üzere İstanbul'a gitmişlerdir. Ayrıca olayı tüm yönleriyle incelemek üzere iki eğitim müfettişi de görevlendirilmiştir. Menfur olaydan etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için psikososyal destek ekiplerimiz, rehabilitasyon çalışmalarına başlamıştır. Adı geçen okulumuzda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ve yarın ara verilmiştir. Yaşanan menfur hadisede yaralanarak hastanelere sevk edilen ve tedavileri süren öğrencilerimize acil şifalar diliyor, yakınlarına ve maarif ailemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."