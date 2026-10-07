Başakşehir'deki ortaokula bıçaklı saldırıdan "klinik vaka" çıktı! 1 öğrenci hayatını kaybetti, saldırgan ve ailesi tutuklandı
İstanbul Başakşehir'deki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, 7 öğrencinin yaralandığı bıçaklı saldırıda gözaltına alınan 15 yaşındaki saldırgan ile anne ve babası tutuklandı. Saldırganın, sabah evden çıkarken yanına bıçak aldığı ve daha önce mezun olduğu okula lise üniformasıyla geldiği belirlendi.
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, 7 öğrencinin yaralandığı bıçaklı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Olayın ardından gözaltına alınan 15 yaşındaki saldırgan ile saldırganın anne ve babası tutuklandı.Ortaokulda bıçaklı saldırı: 8 kız öğrenci yaralandı
Saldırının ardından olayın ayrıntıları da ortaya çıktı. Başka bir Anadolu lisesinde 10. sınıfta okuyan kız öğrenci A.S.Ç.'nin, kendi okulunun üniformasıyla Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'na geldiği belirlendi.
EVDEN ÇIKARKEN YANINA BIÇAK ALDI!
Edinilen bilgiye göre, evden çıkarken yanına bıçak alan A.S.Ç., Kayaşehir Mahallesi'ndeki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'na geldi. Saldırganın burada bulunan öğrencilere henüz bilinmeyen bir nedenle saldırdığı öğrenildi.
BİR ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, olayda bir öğrencinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Tekin, "Başakşehir'deki okuldaki kavgada bir öğrencimiz hayatını kaybetti" dedi.
BAKAN MEMİŞOĞLU SAĞLIK DURUMLARINI AÇIKLADI
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Başakşehir'de meydana gelen kavganın ardından yaralılara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetmişti:
"Başakşehir'de bir ortaokulumuzda meydana gelen kavgada yaralanan öğrencilerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 1'i kritik, 2'si orta-ağır olmak üzere olaydan etkilenen 8 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz. Acil şifalar diliyorum."
PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR! GÖZALTINA ALINDI
Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 15 yaşındaki kız öğrencinin aynı okuldan mezun olduğu ve sosyal anksiyete bozukluğu bulunduğu belirtildi. Saldırgan öğrenci polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında saldırganın anne ve babası da gözaltına alındı. Üç şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
EĞİTİME ARA VERİLDİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda yaşanan bıçaklı kavgaya ilişkin, ilgili okulda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ve yarın ara verildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinde İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda, bu okulun öğrencileri ile başka ilçedeki bir okulun 10. sınıf öğrencisi arasında yaşanan olayda 8 öğrencinin yaralandığı belirtildi.
Olayın ardından yaralı öğrencilerin sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı ifade edilen açıklamada, bıçaklama olayını gerçekleştirdiği belirlenen lise öğrencisinin yakalandığı bilgisi verildi.
Açıklamada, "Eğitim camiamızı derinden üzen olayın akabinde Bakanlık birimlerimiz, emniyet güçleri ve sağlık görevlileri başta olmak üzere devletimizin ilgili tüm kurumları gerekli önlemleri almış, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Sürecin Bakanlıkça hassasiyetle takip edildiği ve gerekli tüm çalışmaların ilgili birimlerce koordineli şekilde yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Olayın hemen ardından bir bakan yardımcımız başkanlığında ilgili birim amirlerimizden oluşan Bakanlık heyetimiz, çalışmaları koordine etmek üzere İstanbul'a gitmişlerdir. Ayrıca olayı tüm yönleriyle incelemek üzere iki eğitim müfettişi de görevlendirilmiştir. Menfur olaydan etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için psikososyal destek ekiplerimiz, rehabilitasyon çalışmalarına başlamıştır. Adı geçen okulumuzda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ve yarın ara verilmiştir. Yaşanan menfur hadisede yaralanarak hastanelere sevk edilen ve tedavileri süren öğrencilerimize acil şifalar diliyor, yakınlarına ve maarif ailemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
İstanbul Valisi Davut Gül, saldırganın başka okuldan olduğunu söyledi. Başakşehir'de açıklama yapan Gül, "1 öğrencinin ameliyatı devam ediyor" dedi.
VALİLİK: ÖĞRENCİLER YARALANDI
İstanbul Valiliğinden Başakşehir Kayaşehir'de bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'ndaki bıçaklı kavga ilişkin açıklama geldi.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
06.10.2026 Salı günü saat 08.40 sıralarında Başakşehir İlçesi'nde bulunan bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada öğrenciler yaralanmıştır. Olay sonrası yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.
OKUL YÖNETİMİNİN VELİLERE GÖNDERDİĞİ MESAJ
Okul yönetiminin velilere gönderdiği mesajda şu ifadeler kullanıldı:
"Sayın veliler okulumuzda öğrenci tarafından saldırı eylemi olmuştur. Olay kız sınıfında oldu, yaralılar da kız öğrenciler. Öğrencilerinizi alabilirsiniz, hepsini bahçeye çıkardık."
VELİLER OKULA KOŞTU
Yaşanan olayın ardından okulda öğrencisi olan veliler büyük panik yaşadı.
Okula koşan veliler öğrencilerinin durumu ile ilgili bilgi almaya çalıştı. Okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı.
YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ
RTÜK, İstanbul'daki bir Ortaokulda yaşanan bıçaklı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirdi.
İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin kararıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar olayla ilgili haber, röportaj ve eleştiri yayınları yasaklandı.