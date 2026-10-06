İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli şekilde "terörizmin finansmanı" suçu kapsamında geniş çaplı çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü saha ve istihbarat çalışmaları neticesinde, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide mensubu çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerle bağlantı halinde olan zanlılar tespit edildi.