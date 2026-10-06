İstanbul’da DEAŞ ve El Kaide hücrelerine terör operasyonu: 14 gözaltı... Çatışma bölgeleriyle irtibat kurmuşlar
Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide’nin finans kaynakları ile çatışma bölgelerindeki uzantılarına yönelik İstanbul merkezli kapsamlı operasyon gerçekleştirildi. İstihbarat ekiplerinin titiz takibi sonucunda sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan ve Türkiye’ye dönük saldırı potansiyeli taşıyan 14 şüphelinin adresleri tek tek basıldı. Eş zamanlı baskınlarda yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken dijital verilere inceleme amacıyla el konuldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli şekilde "terörizmin finansmanı" suçu kapsamında geniş çaplı çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü saha ve istihbarat çalışmaları neticesinde, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide mensubu çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerle bağlantı halinde olan zanlılar tespit edildi.
SOSYAL MEDYADA ÖRGÜTSEL PROPAGANDA
Güvenlik güçlerinin derinleştirdiği incelemelerde, şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerini övücü paylaşımlar yaptığı belirlendi.
Türkiye'yi hedef alan sansasyonel eylemler gerçekleştirebileceği değerlendirilen şüphelilerin kimlik ve ikamet adresleri tek tek saptandı.
DİJİTAL MATERYALLER İNCELEMEYE ALINDI
Hazırlıkların tamamlanmasının ardından sabahın erken saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.
Operasyon kapsamında 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dijital materyal ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.