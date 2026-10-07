Moldova'da 10 cinayet ve 11 cinayete teşebbüs suçundan 2001 yılında yakalanan İurii Radulov, 25 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2025 yılının mart ayında serbest bırakıldı. Tahliyesinin ardından Bulgaristan üzerinden Türkiye 'ye geldiği belirlenen Radulov hakkında daha sonra Interpol tarafından Türkiye'ye giriş yasağı konuldu.

Kararın Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne ulaşmasının ardından ekipler Radulov'un izini sürmeye başladı. Yapılan çalışmalarda Radulov'un İstanbul'a geldikten sonra Fatih ve Güngören'de farklı evlerde kaldığı, eşi V.R. ile birlikte yaşadığı tespit edildi.

İstanbul’a Bulgaristan üzerinden geldiği belirlenen Radulov, polis takibiyle yakalandı. (Fotoğraf: DHA)

ÜZERİNDEN SAHTE KİMLİK ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Radulov'un üzerinden başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. İlk yakalandığında gerçek kimliğini inkâr eden Radulov'un, daha sonra İurii Radulov olduğunu kabul ettiği öğrenildi.

Yapılan incelemelerde Radulov'un çok sayıda cinayetle bağlantılı bir suç örgütüne liderlik ettiği belirtildi. Radulov hakkında sahte kimlik kullanması nedeniyle evrakta sahtecilik suçundan işlem başlatıldı.

Radulov'un sınır dışı edilmesi için gerekli işlemlerin de başlatıldığı öğrenildi.

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