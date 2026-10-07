AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası "fon" açıklaması: Karanlık nokta kalmayacak! "Cumhur'un adayı Erdoğan"
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası gündeme ilişkin kritik açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon soruşturmasına değinerek, "Fon vurguncularının mağdur ettiği vatandaşlarımız müsterih olsun. Kim tamahkarlık yapmış kim haksızlığa uğramış bunlar açığa çıkacaktır. Karanlık nokta kalmayacak. " ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın Suriye'ye ziyaret arzusu olduğunu ancak tarihin netleşmediğini belirten Çelik,"Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'dır." ifadelerini kullandı.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.
Parti içi çalışmalar ve iç siyasi gelişmelerin yanı sıra ekonomi ile dış politikadaki son durumun ele alındığı kritik toplantıda, iç ve dış gündeme dair önemli başlıklar değerlendirildi.
ÇELİK'TEN AÇIKLAMALAR
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Cemil Tugay'a hoş geldin diyoruz. İzmir geleceğe iyi hizmetlerle bakacak.
Fon vurguncularının mağdur ettiği vatandaşlarımız müsterih olsun. Kim tamahkarlık yapmış kim haksızlığa uğramış bunlar açığa çıkacaktır. Karanlık nokta kalmayacak. Buradan birtakım provokatif faaliyetler, Türk ekonomisini hedef alan söylemler görüyoruz. Bunlara da geçit vermeden herkesin gözü önünde hem meselenin aydınlatılması hem de hakların korunması anlamında süreci kararlılıkla yürüteceğiz.
BAŞKAN ERDOĞAN SURİYE'YE NE ZAMAN GİDECEK?
Cumhurbaşkanımızın Suriye'ye gitme arzusu var. Çalışmalar devam ediyor. Tarih kesinleşmedi.
BAHÇELİ'NİN "ERDOĞAN ADAY OLSUN" ÇAĞRISI
Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'dır.
ÖZEL'İN İDDİALARI DEFALARCA ELİNDE PATLADI
Elinde bilgi belge olan yargıya versin.
AZERBAYCAN İLE İLİŞKİLER
İki devlet tek millet diyoruz. Sonuçta herkesin kendi iç siyasi gündemi olabilir. Biz bir anlaşmazlık yaşadığımızda iki kardeş ülke olarak paylaşarak yolumuza devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız ile Aliyev arasında kardeşlik hukuku var.
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Uluslararası suç örgütü lideri yakalandı