AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

AK Parti MYK toplandı (Foto: AA)

Parti içi çalışmalar ve iç siyasi gelişmelerin yanı sıra ekonomi ile dış politikadaki son durumun ele alındığı kritik toplantıda, iç ve dış gündeme dair önemli başlıklar değerlendirildi.

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ÇELİK'TEN AÇIKLAMALAR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Cemil Tugay'a hoş geldin diyoruz. İzmir geleceğe iyi hizmetlerle bakacak.

Fon vurguncularının mağdur ettiği vatandaşlarımız müsterih olsun. Kim tamahkarlık yapmış kim haksızlığa uğramış bunlar açığa çıkacaktır. Karanlık nokta kalmayacak. Buradan birtakım provokatif faaliyetler, Türk ekonomisini hedef alan söylemler görüyoruz. Bunlara da geçit vermeden herkesin gözü önünde hem meselenin aydınlatılması hem de hakların korunması anlamında süreci kararlılıkla yürüteceğiz.