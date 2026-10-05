CHP'li Aziz Gürsoy'dan Ahmet Aras'a tepki: Bizimle iletişimi yok
CHP ile Yeni Parti arasındaki siyasi sürtüşme Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras üzerinden yeniden alevlendi. CHP Muğla İl Disiplin Kurulu Başkanı Aziz Gürsoy, Aras’ın CHP ile “duygusal ve organik hiçbir bağının kalmadığını” savunarak, “Vakit kaybetmeden derhal ihracı gerekmektedir. Gerekirse bizzat ben genel merkeze başvuracağım” dedi.
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CHP ve Yeni Parti arasında aylardır devam eden siyasi sürtüşme bu kez Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras üzerinden alevlendi.
CHP'de kalmasına rağmen Yeni Parti ile iş birliği içerisinde olduğu öne sürülen Aras'ın kısa süre önce Suriye ziyareti sırasında başkanlık vekaletini Yeni Partili Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahça'ya vermesi, bardağı taşıran son damla oldu. Aras'ın halihazırda CHP Muğla il yönetimiyle de tüm iletişimi kopardığı iddia ediliyor.
CHP'de kalmasına rağmen Yeni Parti ile iş birliği içerisinde olduğu öne sürülen Aras'ın kısa süre önce Suriye ziyareti sırasında başkanlık vekaletini Yeni Partili Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahça'ya vermesi, bardağı taşıran son damla oldu. Aras'ın halihazırda CHP Muğla il yönetimiyle de tüm iletişimi kopardığı iddia ediliyor.
'YERİNİ YENİ PARTİLİYE BIRAKIYOR'
CHP Muğla İl Disiplin Kurulu Başkanı Aziz Gürsoy, Ahmet Aras'ın söz konusu tutum ve kararlarını sert sözlerle eleştirdi.
Aras'ın adeta CHP ile tüm bağlarını kopardığını vurgulayan Gürsoy, "Sayın Aras'ın mevcut şartlar altında hala CHP'de kalıyor olması etik ve meşru değildir. Hatta bence burada bir kötü niyet vardır. Vakit kaybetmeden kendisinin derhal ihracı gerekmektedir. Hala yurt dışı gezilerinde bile belediyeyi Yeni Partili arkadaşımıza bırakıyor. Bizimle iletişimi yok. Kendisinin CHP ile duygusal ve organik hiçbir bağı kalmamış vaziyettedir" değerlendirmesinde bulundu.
GEREKİRSE BEN BAŞVURACAĞIM'
CHP'nin kurumsal yapısına her koşulda sahip çıkacaklarını ve kimsenin partiden üstün olmadığını dile getiren Gürsoy, "CHP tabanında mevcut tablo ciddi sıkıntı yaratmaktadır. Söz konusu durumun devamı halinde il disiplin kurulu başkanı olarak bizzat ben Sayın Aras'ın ihracı için genel merkeze başvuracağım. CHP'nin hakkını, hukukunu, kurumsal yapısını korumak için gerekli her türlü adımı atmaktan çekinmeyiz" ifadelerini kullandı. CHP tüzüğüne göre büyükşehir belediye başkanları yalnızca Parti Meclisi'nin istemi üzerine Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilebiliyor.
Haber: Murathan Yıldırım
Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel