CHP ve Yeni Parti arasında aylardır devam eden siyasi sürtüşme bu kez Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras üzerinden alevlendi.

CHP'de kalmasına rağmen Yeni Parti ile iş birliği içerisinde olduğu öne sürülen Aras'ın kısa süre önce Suriye ziyareti sırasında başkanlık vekaletini Yeni Partili Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahça'ya vermesi, bardağı taşıran son damla oldu. Aras'ın halihazırda CHP Muğla il yönetimiyle de tüm iletişimi kopardığı iddia ediliyor.

CHP Muğla İl Disiplin Kurulu Başkanı Aziz Gürsoy (Foto: Takvim Foto Arşivi)



'YERİNİ YENİ PARTİLİYE BIRAKIYOR'



CHP Muğla İl Disiplin Kurulu Başkanı Aziz Gürsoy, Ahmet Aras'ın söz konusu tutum ve kararlarını sert sözlerle eleştirdi.



Aras'ın adeta CHP ile tüm bağlarını kopardığını vurgulayan Gürsoy, "Sayın Aras'ın mevcut şartlar altında hala CHP'de kalıyor olması etik ve meşru değildir. Hatta bence burada bir kötü niyet vardır. Vakit kaybetmeden kendisinin derhal ihracı gerekmektedir. Hala yurt dışı gezilerinde bile belediyeyi Yeni Partili arkadaşımıza bırakıyor. Bizimle iletişimi yok. Kendisinin CHP ile duygusal ve organik hiçbir bağı kalmamış vaziyettedir" değerlendirmesinde bulundu. CHP Muğla İl Disiplin Kurulu Başkanı Aziz Gürsoy, Ahmet Aras'ın söz konusu tutum ve kararlarını sert sözlerle eleştirdi.Aras'ın adeta CHP ile tüm bağlarını kopardığını vurgulayan Gürsoy,değerlendirmesinde bulundu.