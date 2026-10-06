Yenilenebilir kaynakların ağustos ayındaki toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 56,4 olarak kayıtlara geçti. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

İLK 8 AYDA DA REKOR SEVİYELER

2026 yılının 1 Ocak-31 Ağustos döneminde hidrolik kaynaklardan 75,2 milyar, rüzgârdan 30,4 milyar, güneşten ise 29,8 milyar kilovatsaat elektrik üretildi. Bu rakamlar, 2000 yılından bu yana benzer dönemlerde kaydedilen en yüksek üretim değerleri oldu.

Aynı dönemde yerli kaynaklı elektrik üretimi yüzde 73,2'lik oranla 181,8 milyar kilovatsaat, yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi ise yüzde 60,3'lük oranla 149,8 milyar kilovatsaat olarak gerçekleşti. Her iki kategoride de 2000 yılından bu yana benzer dönemlerin miktar ve oran bazındaki en yüksek değerlerine ulaşıldı.