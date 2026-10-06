Güneş ve rüzgârdan elektrik üretiminde tarihi rekor: Ağustosta 9,9 milyar kilovatsaate ulaştı
Türkiye’de güneş ve rüzgâr kaynaklı elektrik üretimi ağustos ayında tarihi zirveyi gördü. Güneşten 5,16 milyar, rüzgârdan 4,74 milyar kilovatsaat elektrik üretilirken iki kaynağın toplam üretimi 9,9 milyar kilovatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefimize emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyoruz.” dedi.
Türkiye'de güneş ve rüzgâr kaynaklı elektrik üretiminde tarihi bir rekora imza atıldı. Ağustos ayında güneş kaynaklı elektrik üretimi 5,16 milyar kilovatsaat, rüzgâr kaynaklı elektrik üretimi ise 4,74 milyar kilovatsaat olarak gerçekleşti. Böylece iki kaynaktan gerçekleştirilen toplam üretim 9,9 milyar kilovatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
AYLIK ÜRETİM 36,71 MİLYAR KİLOVATSAAT
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, ağustos ayında toplam elektrik üretimi 36,71 milyar kilovatsaat oldu.
Aynı dönemde hidrolik kaynaklar üretimde en büyük payı almayı sürdürdü. Ağustos ayında elektrik üretiminin yüzde 24,7'sine karşılık gelen 9,08 milyar kilovatsaatlik bölümü hidrolik kaynaklardan sağlandı.
GÜNEŞ VE RÜZGÂRDA TARİHİ ZİRVE
Güneş kaynaklı elektrik üretimi ağustos ayında yüzde 14,1'lik payla 5,16 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara geçti. Rüzgâr kaynaklı elektrik üretimi ise yüzde 12,9'luk payla 4,74 milyar kilovatsaat oldu.
Güneş ve rüzgârın toplam elektrik üretimi böylece 9,9 milyar kilovatsaate çıkarak tüm zamanların en yüksek aylık seviyesine ulaştı.
YERLİ KAYNAKLARIN PAYI YÜZDE 69,7
Ağustos ayında yenilenebilir kaynaklardan 20,7 milyar kilovatsaat elektrik üretildi. Yenilenebilir kaynakların toplam üretimdeki payı yüzde 56,4 oldu.
Yerli kaynaklardan gerçekleştirilen elektrik üretimi ise yüzde 69,7'lik payla 25,58 milyar kilovatsaat olarak kaydedildi.
YILIN EN YÜKSEK GÜNLÜK ÜRETİMİ 13 AĞUSTOS'TA
Ağustos ayında 2026 yılının şu ana kadarki en yüksek günlük elektrik üretim değerine de ulaşıldı. Günlük maksimum elektrik üretimi 13 Ağustos'ta 1 milyon 241 bin 291 megavatsaat olarak gerçekleşti.
İLK 8 AYDA DA REKOR SEVİYELER
2026 yılının 1 Ocak-31 Ağustos döneminde hidrolik kaynaklardan 75,2 milyar, rüzgârdan 30,4 milyar, güneşten ise 29,8 milyar kilovatsaat elektrik üretildi. Bu rakamlar, 2000 yılından bu yana benzer dönemlerde kaydedilen en yüksek üretim değerleri oldu.
Aynı dönemde yerli kaynaklı elektrik üretimi yüzde 73,2'lik oranla 181,8 milyar kilovatsaat, yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi ise yüzde 60,3'lük oranla 149,8 milyar kilovatsaat olarak gerçekleşti. Her iki kategoride de 2000 yılından bu yana benzer dönemlerin miktar ve oran bazındaki en yüksek değerlerine ulaşıldı.
"ENERJİDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE" VURGUSU
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yenilenebilir enerji altyapısına yapılan uzun vadeli yatırımların üretim rakamlarına rekorlarla yansımaya devam ettiğini belirtti.
Ağustos ayında güneş ve rüzgâr kaynaklı toplam üretimin 9,9 milyar kilovatsaatle tüm zamanların en yüksek aylık değerine ulaştığını vurgulayan Bayraktar, amaçlarının yalnızca bugünün enerji talebini karşılamak olmadığını belirtti.
Bayraktar, sürdürülebilir, yenilikçi ve dışa bağımlılıktan tamamen arınmış güçlü bir altyapı inşa etmeyi hedeflediklerini ifade ederek, güneş ve rüzgâr potansiyelini ileri teknolojilerle şebekeye entegre edip "Enerjide Tam Bağımsız Türkiye" hedefine ilerlemeyi sürdürdüklerini kaydetti.
Bayraktar, sosyal medya hesabından yenilenebilir enerji altyapısına yapılan uzun vadeli yatırımların üretim rakamlarına rekorlarla yansımaya devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Yenilenebilir enerji altyapımıza yaptığımız uzun vadeli yatırımlar üretim rakamlarımıza rekorlarla yansımaya devam ediyor. Ağustos ayında güneş kaynaklı üretimimiz 5,16 milyar kilovatsaat, rüzgâr kaynaklı üretimimiz ise 4,74 milyar kilovatsaat olarak gerçekleşti.
Her iki kaynağın toplamında ulaştığımız 9,9 milyar kilovatsaat ile elektrik üretimimizde tüm zamanların en yüksek aylık değerine ulaşarak rekor kırdık. Amacımız yalnızca bugünün enerji talebini karşılamak değil; sürdürülebilir, yenilikçi ve dışa bağımlılıktan tamamen arınmış güçlü bir altyapı inşa etmek. Güneş ve rüzgârda sahip olduğumuz bu yüksek potansiyeli en ileri teknolojilerle şebekemize entegre ederek "Enerjide Tam Bağımsız Türkiye" hedefimize emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyoruz."