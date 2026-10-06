Deniz dibi taramasında yeni gelişme: Girne açıklarındaki gemi kazasında can kaybı 24'e yükseldi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen ve Filo Jet adlı yolcu gemisinin batmasıyla sonuçlanan faciada arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. KKTC Başbakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, deniz dibinde yürütülen tarama faaliyetleri sırasında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Bu gelişmeyle birlikte kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükselirken, kayıp olarak aranan 4 kişiyi bulmak için ekiplerin bölgedeki mesaisi devam ediyor. Daha önce bulunan iki naaşın Mahmut Demir ve Özgür Gönül'e ait olduğu belirlendi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sularında 30 Ağustos'ta yaşanan gemi faciasında, denizin derinliklerinde sürdürülen arama çalışmalarından acı haberler gelmeye devam ediyor.
KKTC Başbakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Girne açıklarında batan Filo Jet adlı yolcu gemisindeki kayıpları bulmak amacıyla yürütülen dip arama çalışmalarında bugün 1 kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı.
Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ulaşılan naaşın kimliğinin belirlenmesi amacıyla gerekli inceleme ve kimlik tespit çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.
KAYIP SAYISI 4'E DÜŞTÜ
Son naaşın bulunmasıyla birlikte faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi. Kayıp olarak aranan kişi sayısı ise 4'e geriledi. Ekiplerin, geriye kalan kayıplara ulaşmak amacıyla bölgedeki arama çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
İKİ NAAŞIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Arama çalışmaları sırasında geçtiğimiz günlerde denizden çıkarılan iki naaşın kimlik tespit işlemleri de tamamlandı.
Yapılan DNA incelemeleri sonucunda naaşların Mahmut Demir ve Özgür Gönül'e ait olduğu belirlendi.
KKTC Başbakanlığı açıklamasında, "Mahmut Demir ve Özgür Gönül'e Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kayıp yakınlarımıza sabır ve metanet temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
LİMANA DÖNMEYE ÇALIŞIRKEN ALABORA OLMUŞTU
Kaza, 30 Ağustos pazar günü öğle saatlerinde meydana gelmişti. KKTC'deki Girne Limanı ve Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan yüksek hızlı yolcu gemisi, hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı. Girne Limanı'na geri dönmeye çalıştığı sırada alabora olup batan gemideki 239 kişi, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarılmıştı.
Filo Jet'in batmasının ardından bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetleri ise kayıp kişilere ulaşılması amacıyla aralıksız devam ediyor. Son gelişmeyle birlikte faciada 24 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, 4 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.