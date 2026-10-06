Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sularında 30 Ağustos'ta yaşanan gemi faciasında, denizin derinliklerinde sürdürülen arama çalışmalarından acı haberler gelmeye devam ediyor.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ulaşılan naaşın kimliğinin belirlenmesi amacıyla gerekli inceleme ve kimlik tespit çalışmalarının başlatıldığı bildirildi. Girne açıklarında su alarak batan Filo Jet isimli yolcu gemisi faciasında arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

KKTC Başbakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Girne açıklarında batan Filo Jet adlı yolcu gemisindeki kayıpları bulmak amacıyla yürütülen dip arama çalışmalarında bugün 1 kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı.

KAYIP SAYISI 4'E DÜŞTÜ

Son naaşın bulunmasıyla birlikte faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi. Kayıp olarak aranan kişi sayısı ise 4'e geriledi. Ekiplerin, geriye kalan kayıplara ulaşmak amacıyla bölgedeki arama çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

İKİ NAAŞIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Arama çalışmaları sırasında geçtiğimiz günlerde denizden çıkarılan iki naaşın kimlik tespit işlemleri de tamamlandı.

Yapılan DNA incelemeleri sonucunda naaşların Mahmut Demir ve Özgür Gönül'e ait olduğu belirlendi.

KKTC Başbakanlığı açıklamasında, "Mahmut Demir ve Özgür Gönül'e Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kayıp yakınlarımıza sabır ve metanet temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

KKTC Başbakanlığı, yürütülen dip taramalarında bugün 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve kimlik tespit işlemlerinin başlatıldığını duyurdu.