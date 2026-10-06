AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'dan Özgür Özel’e “pavyon siyaseti” çıkışı: “Rüşvetçilerle yeni parti kuran bir acizdir”
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından Özgür Özel’e çok sert çıktı. Özel’i “rüşvet çarkının temsilcisi” olarak nitelendiren İnan, “Rüşvetçilerle Yeni parti kuran bir acizdir” dedi. İnan, Özel için “pavyon siyasetinin temsilcisidir” ifadesini de kullandı.
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özgür Özel'e tepki gösterdi. İnan, Özel'in yakın çevresindeki isimlere ilişkin rüşvet çarkına değinerek, CHP yönetimindeki tabloya dikkat çekti.
İnan, Özel'i kendi çevresinde kurulan rüşvet düzeninin temsilcisi olarak nitelendirirken, rüşvet iddialarıyla anılan isimlerin denetlenmeden parti yapılanmasının merkezinde tutulmasına tepki gösterdi.
"RÜŞVET ÇARKININ TEMSİLCİSİDİR"
İnan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Özgür Özel, kendi hazırladığı çilingir sofrasının müdavimi yakın arkadaşlarının kurduğu rüşvet çarkının temsilcisidir. Özgür Özel, rüşvet iddialarıyla anılan en yakın ekibini hiçbir denetimden geçirmeyip iddiaların muhatabı rüşvetçilerle yeni parti kuran bir acizdir."
"PAVYON SİYASETİNİN TEMSİLCİSİDİR"
İnan, paylaşımını şu sözlerle sürdürdü:
"Özgür Özel, pavyon siyasetinin temsilcisidir."