İnan, Özel'i kendi çevresinde kurulan rüşvet düzeninin temsilcisi olarak nitelendirirken, rüşvet iddialarıyla anılan isimlerin denetlenmeden parti yapılanmasının merkezinde tutulmasına tepki gösterdi.

Eyyüp Kadir İnan'ın sosyal medya paylaşımı (Foto: Sosyal medya)

"RÜŞVET ÇARKININ TEMSİLCİSİDİR"

İnan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Özel, kendi hazırladığı çilingir sofrasının müdavimi yakın arkadaşlarının kurduğu rüşvet çarkının temsilcisidir. Özgür Özel, rüşvet iddialarıyla anılan en yakın ekibini hiçbir denetimden geçirmeyip iddiaların muhatabı rüşvetçilerle yeni parti kuran bir acizdir."

"PAVYON SİYASETİNİN TEMSİLCİSİDİR"

İnan, paylaşımını şu sözlerle sürdürdü:

"Özgür Özel, pavyon siyasetinin temsilcisidir."

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