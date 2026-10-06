Son olarak yapılan piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında, kimyasal risk taşıdığı kesinleşen bir masa tenisi takımı ürünü için satış yasağı ve acil toplatma kararı alındı.

Ticaret Bakanlığı , tüketicilerin sağlık ve güvenliğini tehdit eden ürünlere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, ʺTüketicilerimizin sağlığı ve güvenliği için güvensiz ürünlerin piyasada bulunmasına izin vermiyoruz, vermeyeceğizʺ dedi. (Foto: İHA)

BAKANLIKTAN KRİTİK AÇIKLAMA: "İZİN VERMİYORUZ, VERMEYECEĞİZ"



Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği laboratuvar testleri ve incelemeler sonucunda, söz konusu ürünün insan sağlığı açısından tehlike oluşturduğu belirlendi. Bakanlık konuya ilişkin yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin sağlığını ve güvenliğini korumaya yönelik piyasa gözetimi ve denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüzce yapılan denetim sonucunda bir masa tenisi takımı ürününün kimyasal risk taşıdığı tespit edilmiştir.

Ürünün, kurşun (Pb) ve kadmiyum (Cd) tayini testlerinden kalır sonuç aldığı belirlenmiş; ürün hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı uygulanmıştır.

Tüketicilerimizin sağlığı ve güvenliği için güvensiz ürünlerin piyasada bulunmasına izin vermiyoruz, vermeyeceğiz"