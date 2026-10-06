ÖZGÜR ÖZEL'DEN YOL TEMİZLİĞİ: "BİZ İMAMOĞLU'NUN YÜKÜNÜ NİYE TAŞIYORUZ!"



Öte yandan Özgür Özel, adaylığı için kapsamlı bir yol temizliği yaptı. Daha önce "İki forvetim var" diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret eden Özgür Özel, perde arkasında aşama aşama kendi adaylığının altyapısını hazırladı.

Özellikle İmamoğlu'nun şaibeli diploma dosyası ile yolsuzluk soruşturmaları kapsamında cezaevine girmesinin ardından bu plan belirgin bir şekilde görünür hale geldi.