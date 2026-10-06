CANLI YAYIN
Geri

Ekrem İmamoğlu'nu 'YENİ'den betona gömdüler! Özgür Özel İzmir'den ateşi yaktı... Esas kavga kurultayda

YENİ Parti kurultaya giderayak adaylık tartışmalarına sahne oluyor. Özgür Özel'in ekibinden "Beni Silivri'ye gömecekler" diyen Ekrem İmamoğlu'nu endişelendirecek bir açıklama geldi. YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, "Özel'i Cumhurbaşkanı yapmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi. Silivri duvarlarında yankılanan bu sözler, YENİ Parti'deki Ekremci kliği huzursuz etti. Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa edip bağımsız kalması sonrası Özelcilerin harekete geçmesi ise dikkat çekti. Öte yandan CAO'yu kapatarak adaylığı için yol temizliği yapan Özel, İmamoğlu'nu Silivri'ye gömdü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Ekrem İmamoğlu'nu 'YENİ'den betona gömdüler! Özgür Özel İzmir'den ateşi yaktı... Esas kavga kurultayda

YENİ Parti'de Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasındaki rekabet gizlenemez boyuta ulaştı.

Özel'in artık İmamoğlu'nu Silivri'deki mahkeme salonlarında yalnız bıraktığı gözlemlenirken, 14-15 Kasım tarihindeki kurultayda ise İmamoğlu'nun ekibini tasfiye edeceği söyleniyor.

Nitekim eski CHP'lilerin "YENİ"den tutuştuğu kavga kuvveden fiile geçti.

YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, ʺÖzel'i Cumhurbaşkanı yapmak için var gücümüzle çalışacağızʺ dedi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, ʺÖzel'i Cumhurbaşkanı yapmak için var gücümüzle çalışacağızʺ dedi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



MANSUR YAVAŞ İSTİFA ETTİ ÖZGÜR ÖZEL ATAĞA GEÇTİ

Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesini ve YENİ Parti'ye geçmeyerek bağımsız kalmasını fırsat bilen Özgür Özel'in ekibi kurultaya giderayak harekete geçti.

YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, YENİ Parti Urla İlçe Kongresinde ayan beyan Özel'i aday yapacaklarını söyledi.

Güç'ün "Özgür Özel'i Cumhurbaşkanı yapmak için var gücümüzle çalışacağız" sözleri YENİ Parti tabanında ayrışmaya yol açtı.

Özgür Özel'in adaylığını ilan eden sözler Ekremcileri huzursuz etti (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Özgür Özel'in adaylığını ilan eden sözler Ekremcileri huzursuz etti (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Ekrem İmamoğlu'na destek veren ekibin Genel Merkez'e rahatsızlıklarını ilettiği öğrenildi.

İzmir'den verilen bu mesaj daha önce "Beni Silivri'ye gömecekler" diyen Ekrem İmamoğlu'nun hücre duvarlarında yankılandı.

CHPyi bölenlerin YENİ savaşı! Özgür Özelin Kasım planı: İmamoğlunu sırtından atacak mı?CHPyi bölenlerin YENİ savaşı! Özgür Özelin Kasım planı: İmamoğlunu sırtından atacak mı?

ÖZGÜR ÖZEL'DEN YOL TEMİZLİĞİ: "BİZ İMAMOĞLU'NUN YÜKÜNÜ NİYE TAŞIYORUZ!"

Öte yandan Özgür Özel, adaylığı için kapsamlı bir yol temizliği yaptı. Daha önce "İki forvetim var" diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret eden Özgür Özel, perde arkasında aşama aşama kendi adaylığının altyapısını hazırladı.

Özellikle İmamoğlu'nun şaibeli diploma dosyası ile yolsuzluk soruşturmaları kapsamında cezaevine girmesinin ardından bu plan belirgin bir şekilde görünür hale geldi.

Özgür Özel'in YENİ Parti kurultayında teşkilat yapılanmasına el atacağı söyleniyor (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Özgür Özel'in YENİ Parti kurultayında teşkilat yapılanmasına el atacağı söyleniyor (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)


İmamoğlu'nun "paralel genel merkezine" dönen Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ni kapatan Özel'in kurultayda da teşkilat yapılanmasına el atacağı söyleniyor.

Parti içinde Özel'e yakın isimlerin, "Biz Ekrem İmamoğlu'nun yükünü niye taşıyoruz? Onun pisliğinin hesabını vermek mecburiyetinde miyiz?" diye konuştuğu iddia ediliyor.

Yeni Partide kongre öncesi Antalya ve İzmir karıştı! 35 günde 10 bin yeni üye krizi: Arbede çıktıYeni Partide kongre öncesi Antalya ve İzmir karıştı! 35 günde 10 bin yeni üye krizi: Arbede çıktı

"Sakallı Hamid" canlı yayında konuştu! Hamid'in biyolojik babası o mu? Gözler DNA sonucunda
SONRAKİ HABER

Hamid Yorulmaz dosyasında yeni gelişme!
Ahmet Zeren
Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler