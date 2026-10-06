Ekrem İmamoğlu'nu 'YENİ'den betona gömdüler! Özgür Özel İzmir'den ateşi yaktı... Esas kavga kurultayda
YENİ Parti kurultaya giderayak adaylık tartışmalarına sahne oluyor. Özgür Özel'in ekibinden "Beni Silivri'ye gömecekler" diyen Ekrem İmamoğlu'nu endişelendirecek bir açıklama geldi. YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, "Özel'i Cumhurbaşkanı yapmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi. Silivri duvarlarında yankılanan bu sözler, YENİ Parti'deki Ekremci kliği huzursuz etti. Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa edip bağımsız kalması sonrası Özelcilerin harekete geçmesi ise dikkat çekti. Öte yandan CAO'yu kapatarak adaylığı için yol temizliği yapan Özel, İmamoğlu'nu Silivri'ye gömdü.
YENİ Parti'de Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasındaki rekabet gizlenemez boyuta ulaştı.
Özel'in artık İmamoğlu'nu Silivri'deki mahkeme salonlarında yalnız bıraktığı gözlemlenirken, 14-15 Kasım tarihindeki kurultayda ise İmamoğlu'nun ekibini tasfiye edeceği söyleniyor.
Nitekim eski CHP'lilerin "YENİ"den tutuştuğu kavga kuvveden fiile geçti.
MANSUR YAVAŞ İSTİFA ETTİ ÖZGÜR ÖZEL ATAĞA GEÇTİ
Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesini ve YENİ Parti'ye geçmeyerek bağımsız kalmasını fırsat bilen Özgür Özel'in ekibi kurultaya giderayak harekete geçti.
YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, YENİ Parti Urla İlçe Kongresinde ayan beyan Özel'i aday yapacaklarını söyledi.
Güç'ün "Özgür Özel'i Cumhurbaşkanı yapmak için var gücümüzle çalışacağız" sözleri YENİ Parti tabanında ayrışmaya yol açtı.
Ekrem İmamoğlu'na destek veren ekibin Genel Merkez'e rahatsızlıklarını ilettiği öğrenildi.
İzmir'den verilen bu mesaj daha önce "Beni Silivri'ye gömecekler" diyen Ekrem İmamoğlu'nun hücre duvarlarında yankılandı.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN YOL TEMİZLİĞİ: "BİZ İMAMOĞLU'NUN YÜKÜNÜ NİYE TAŞIYORUZ!"
Öte yandan Özgür Özel, adaylığı için kapsamlı bir yol temizliği yaptı. Daha önce "İki forvetim var" diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret eden Özgür Özel, perde arkasında aşama aşama kendi adaylığının altyapısını hazırladı.
Özellikle İmamoğlu'nun şaibeli diploma dosyası ile yolsuzluk soruşturmaları kapsamında cezaevine girmesinin ardından bu plan belirgin bir şekilde görünür hale geldi.
İmamoğlu'nun "paralel genel merkezine" dönen Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ni kapatan Özel'in kurultayda da teşkilat yapılanmasına el atacağı söyleniyor.
Parti içinde Özel'e yakın isimlerin, "Biz Ekrem İmamoğlu'nun yükünü niye taşıyoruz? Onun pisliğinin hesabını vermek mecburiyetinde miyiz?" diye konuştuğu iddia ediliyor.