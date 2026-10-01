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Başkan Erdoğan TBMM'de muhalefet sıralarını gezdi: Bahçeli'den çiçekli jest

TBMM'de 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışına katılan Başkan Erdoğan, hitabının ardından muhalefet sıralarını ziyaret ederek parti liderleriyle tokalaştı. MHP Lideri Devlet Bahçeli ise yeni yasama yılı dolayısıyla milletvekillerinin sıralarına konulan çiçeklerden birini alarak Başkan Erdoğan’a takdim etti.

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Başkan Erdoğan TBMM'de muhalefet sıralarını gezdi: Bahçeli'den çiçekli jest

Türkiye Büyük Millet Meclisi, verilen aranın ardından 28. Dönem 5. Yasama Yılı için kapılarını açtı. Genel Kurul Salonu'ndaki özel oturum, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasıyla başladı. Kurtulmuş'un hitabının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılının ilk konuşmasını yapmak üzere Genel Kurul kürsüsüne çıktı.

Başkan Erdoğan konuşmasında Terörsüz Türkiye'den Yeni Anayasa'ya kadar önemli mesajlar verirken gündemdeki fon krizine ilişkin net konuştu. Erdoğan, "Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde, hakkaniyet ve adaleti gözeterek, kimsenin hakkını kimseye yedirmeden, bu meseleyi süratle çözüyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan TBMM'de muhalefet sıralarını gezdi: Bahçeli'den çiçekli jest-1

MUHALEFET GRUBUYLA TOKALAŞTI
Genel Kurul'a hitabını tamamlayan Erdoğan, kürsüden indikten sonra salonda bulunan siyasi partilerin genel başkanları ve milletvekillerine yöneldi.

Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile selamlaştı (Foto: AA)Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile selamlaştı (Foto: AA)

Siyasi parti sıralarını ziyaret eden Erdoğan CHP, DEM Parti ve İYİ Parti gruplarıyla tokalaşarak selamlaştı.

Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile selamlaştı (Foto: AA)Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile selamlaştı (Foto: AA)

Video Oynatma İkonu Bahçeli'den Erdoğan'a çiçekli jest

BAHÇELİ'DEN ERDOĞAN'A ÇİÇEKLİ JEST
Selamlaşma anlarında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den dikkat çeken bir adım geldi.

Bahçeli, Başkan Erdoğan'a kırmızı ve beyaz gül verdi (Foto: AA)Bahçeli, Başkan Erdoğan'a kırmızı ve beyaz gül verdi (Foto: AA)

Bahçeli, yeni yasama yılı dolayısıyla milletvekillerinin sıralarına konulan kırmızı beyaz güllerden Başkan Erdoğan'a takdim etti.

Meclis Genel Kuruluna giren Başkan Erdoğan'ı AK Parti, MHP grubu ayakta alkışladı. DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleri ayağa kalkarken CHP Grubu ayağa kalkmaktı. Yeni Parti ise salonu terk etti.

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Başkan Erdoğan TBMM'de muhalefet sıralarını gezdi: Bahçeli'den çiçekli jest-5 Başkan Erdoğan TBMM'de muhalefet sıralarını gezdi: Bahçeli'den çiçekli jest-6 Başkan Erdoğan TBMM'de muhalefet sıralarını gezdi: Bahçeli'den çiçekli jest-7

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