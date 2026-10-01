Türkiye Büyük Millet Meclisi, verilen aranın ardından 28. Dönem 5. Yasama Yılı için kapılarını açtı. Genel Kurul Salonu'ndaki özel oturum, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasıyla başladı. Kurtulmuş'un hitabının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılının ilk konuşmasını yapmak üzere Genel Kurul kürsüsüne çıktı.

Başkan Erdoğan konuşmasında Terörsüz Türkiye'den Yeni Anayasa'ya kadar önemli mesajlar verirken gündemdeki fon krizine ilişkin net konuştu. Erdoğan, "Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde, hakkaniyet ve adaleti gözeterek, kimsenin hakkını kimseye yedirmeden, bu meseleyi süratle çözüyoruz." dedi.

MUHALEFET GRUBUYLA TOKALAŞTI

Genel Kurul'a hitabını tamamlayan Erdoğan, kürsüden indikten sonra salonda bulunan siyasi partilerin genel başkanları ve milletvekillerine yöneldi.