Adana'nın Sarıçam ilçesinde hafta sonu dinlenmek amacıyla üs dışına çıkan Amerikalı kadın asker, gittiği mekanda beklemediği olayla karşılaştı.

Edinilen bilgiye göre olay, 3 Ekim Cumartesi günü öğle saatlerinde İncirlik Mahallesi'nde yaşandı. 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesinde görevli Amerikalı Astsubay K.S., zaman geçirmek için üssün civarındaki eğlence mekanına gitti.

İddiaya göre, mekanda bulunan 41 yaşındaki E.N. ve 47 yaşındaki Y.D. isimli şahıslar, kadın astsubayın yanına gelerek yakınlık kurmaya çalıştı.