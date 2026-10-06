Adana’da eğlence mekanında ABD'li İncirlik Üssü personeline taciz iddiası: Gözaltına alınanlar serbest
Adana’daki İncirlik Hava Üssü bünyesinde görev yapan Amerikalı kadın astsubay, üs dışında gittiği eğlence mekanında iki kişinin tacizine uğradığı iddiasıyla polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili başlatılan adli soruşturma süreci devam ediyor.
Adana'nın Sarıçam ilçesinde hafta sonu dinlenmek amacıyla üs dışına çıkan Amerikalı kadın asker, gittiği mekanda beklemediği olayla karşılaştı.
Edinilen bilgiye göre olay, 3 Ekim Cumartesi günü öğle saatlerinde İncirlik Mahallesi'nde yaşandı. 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesinde görevli Amerikalı Astsubay K.S., zaman geçirmek için üssün civarındaki eğlence mekanına gitti.
İddiaya göre, mekanda bulunan 41 yaşındaki E.N. ve 47 yaşındaki Y.D. isimli şahıslar, kadın astsubayın yanına gelerek yakınlık kurmaya çalıştı.
ŞİKAYET ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ
Kadın astsubay, şahısların yanından uzaklaşmaya çalıştığı sırada tacize uğradığını öne sürdü. Yaşanan durum üzerine mekandan ayrılan Amerikalı astsubay, doğrudan İncirlik Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şüpheliler hakkında şikayetçi oldu.
İhbarı değerlendiren polis ekipleri, şahısları yakalamak için derhal çalışma başlattı.
ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Emniyet güçlerinin yürüttüğü takip sonucu, aranan 2 şüpheli İncirlik Hürriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde tespit edildi.
Polis ekiplerince yakalanan şahıslar, gözaltına alınarak karakola götürüldü.
SERBEST BIRAKILDILAR
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor.