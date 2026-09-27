Organize suç örgütü yöneticisi Zafer Boyun cezaevinde öldü... Silah ağının başıydı
Firari çete lideri Barış Boyun'un en büyük finans kaynağı olan silah ticaretinin başındaki isim Zafer Boyun, İzmir'de yattığı cezaevinde ölü bulundu. Kalp krizi geçirdiği saptanan Boyun, 362 sanıklı dev davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları almıştı. Boyun'un ölümüyle gözler yeniden suç örgütünün karanlık ağına çevrildi. İddianamede yer alan 5 kişilik çekirdek kadro, aile boyu uyuşturucu yöneticiliği yapan isimler ve Gürcistan'a uzanan silahlı infaz timlerinin faaliyetleri, örgütün ulaştığı tehlikeli boyutu gözler önüne serdi.
Organize suç dünyasının en karanlık ağlarını yöneten firari Barış Boyun'un ağabeyi Zafer Boyun, İzmir'de tutuklu bulunduğu cezaevinde sabah saatlerinde aniden fenalaşarak hayatını kaybetti.
CEZAEVİNDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ
İzmir'deki cezaevinde tutuklu bulunan Zafer Boyun'un sabah saatlerinde rahatsızlanması üzerine yapılan ilk müdahalelerin sonuçsuz kaldığı öğrenildi. Boyun'un kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
12 KEZ MÜEBBET 681 YIL HAPİS
Kamuoyunda geniş yankı uyandıran Barış Boyun ve Daltonlar organize suç örgütü davasının en kritik isimleri arasında yer alan Zafer Boyun, ağır suçlardan dolayı tarihi cezalara çarptırılmıştı.
İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Aralık 2025'te karara bağlanan 362 sanıklı davada Zafer Boyun, 7 kez tasarlayarak kasten öldürme ve 5 kez kasten öldürme suçlarından toplamda 6'sı ağırlaştırılmış olmak üzere 12 kez müebbet hapis cezası almıştı.
Boyun'a ayrıca diğer suçlardan 681 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.
FİRAR PLANI SİLİVRİ'DE BİTTİ
Kardeşi Barış Boyun gibi firar etme planları yapan Zafer Boyun'un kaçış serüveni yarım kalmıştı. Hakkındaki yakalama kararlarının ardından izini kaybettirmeye çalışan Boyun, Nisan 2023'te İstanbul Silivri'de yurtdışına kaçma hazırlığı yaptığı sırada emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine gönderilmişti.
1121 SAYFALIK İDDİANAMEDE ÇEKİRDEK KADRO DEŞİFRE EDİLDİ
Zafer Boyun'un ölümünün ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 1121 sayfalık iddianamenin detayları yeniden gündeme geldi. Suç örgütüne yönelik 168'i tutuklu 304 sanığın yargılandığı davada 165 kişi müşteki, 304 kişi ise şüpheli sıfatıyla yer alıyor.
Dosyada, sanıkların müştekilere karşı gerçekleştirdiği 129 ayrı eylem detaylandırıldı. İddianamede, örgütün Türkiye'nin en büyük suç örgütü olmak amacıyla karşılarında duran kişi ve gruplara silahlı saldırılarda bulunarak onları öldürdüğü veya kendi saflarına çektiği aktarıldı. Bu kapsamda örgütün 5 kişilik çekirdek kadrosu da deşifre edildi.
12 KİŞİYLE SİLAH KAÇAKÇILIĞI
Barış Boyun'un, Mayıs 2024'te örgütün yöneticileri Bayram Demir, Tolga Gültepe ve Oğuzhan Duyku'yla birlikte tutuklanmasının ardından örgütünü toparlamak adına yeni yapılanmaya gittiği ortaya çıktı.
Boyun, örgütün en büyük finans kaynakları arasında bulunan silah ticaretinin başına ağabeyi Zafer Boyun'u getirdi. Zafer Boyun'un en yakın ekibi 12 kişiden oluşuyordu.
Çağrı Özüduru, Emirhan Boyun, Çağrı Çangin, Oğuz Halıcı, Semih Halıcı, Oğuz Sarıduman, Şahin Yenigülal, Gurur Işınçelik, Hakan Topal, Ruhi Okan Pekcan, Metin Semih Çetinkaya ve Ersin Çil, Beyoğlu bölgesi başta olmak üzere İstanbul genelinde silah ile mühimmat ticaretini yönetiyordu.
AİLE BOYU ZEHİR TİCARETİ
Türkiye'de örgütün uyuşturucu trafiğini Bahadır Akdağ ve Tolga Gültepe'nin yönettiği kayıtlara geçti.
Bu kadroda Melike Gültepe, Kemal Gültepe, Mert Gültepe, Doruk Ersu Büyüktunç, Uğur Küçükbibercioğlu, Doğuş Elaldı, Anıl Salih Usta, Savaş Yılmaz, Yusuf Kara, Metehan Çevik, Kadir Çevik, İbrahim Burak Ataş ve Alican Sine yer alıyor.
GÜRCİSTAN VE TÜRKİYE İNFAZ TİMLERİ
Örgütün infaz timinde liderliği Beratcan Gökdemir'in yaptığı belirlendi. Kadronun Gürcistan yapılanmasında Ramazan Akyüz, Ahmet Aydın, Emircan Yılmaz, Davut Demir ve Murat Uygun yer alırken, Türkiye'de ise Deniz Gürel, Ahmet Aydın, Batın Can Gökdemir, Ahmet Ekiz, Musa Kara, Doğukan Kırık, Özgür Yücel, Mustafa Karabıyık, Mehmet Erdal Daş, Berat Lokman Zengin, Ozan Ferdi Yılmaz, Bedirhan Budak, Metehan Çakır, Erdinç Çakır, Muhammet Ali Bulat, Bahadır Akdağ, Doğan Kayatuzu, Alican Akyol, İbrahim Alın, Haruncan Deli, Ahmet Can Gördegir, Ozan Aydemir ve Fırat Bayır bulunuyor.
Örgütün kadro yapılanmasının başında bulunan Bayram Demir'in grubunu 14 kişilik ekiple yönettiği tespit edildi.
Çetenin Gürcistan yapılanmasında Serdar Sönmez, Abdullah Atilla, İsa Eren, Yakup Doğan, Okan Bingöl, Ufuk Yapıcı ve Yusuf Günaydın bulunurken, Türkiye'de ise Miraç Yalçın, Diyar Bahlen, Diyar Altunkaynak, Fikri Fatih Çançin, Emircan Sümer, Ömer Kurban ve Emre Kurban yer alıyor.
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