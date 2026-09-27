12 KEZ MÜEBBET 681 YIL HAPİS

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran Barış Boyun ve Daltonlar organize suç örgütü davasının en kritik isimleri arasında yer alan Zafer Boyun, ağır suçlardan dolayı tarihi cezalara çarptırılmıştı.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Aralık 2025'te karara bağlanan 362 sanıklı davada Zafer Boyun, 7 kez tasarlayarak kasten öldürme ve 5 kez kasten öldürme suçlarından toplamda 6'sı ağırlaştırılmış olmak üzere 12 kez müebbet hapis cezası almıştı.

Boyun'a ayrıca diğer suçlardan 681 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.

Hakkında 12 kez müebbet ve 681 yıl hapis cezası bulunan Zafer Boyun, Nisan 2023'te yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.