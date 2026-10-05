Mersin'de 3 belediyeye rüşvet ve yolsuzluk soruşturması: 59 şüpheli adliyeye sevk edildi
Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında 3 belediye başkanının da bulunduğu 59 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sabaha karşı Mersin Adliyesine getirildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ihale ve doğrudan temin işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 59 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de bulunuyor.
59 ŞÜPHELİNİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Geçtiğimiz perşembe günü başlatılan operasyon kapsamında, ihale ve doğrudan temin işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmalar çerçevesinde 59 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de yer aldı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 59 kişinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.
3 BELEDİYE BAŞKANI DA ADLİYEYE GETİRİLDİ
İfadelerinin alınmasının ardından aralarında 3 belediye başkanının da bulunduğu 59 şüpheli, bugün sabaha karşı Mersin Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüphelilerin adliyeye getirilişi sırasında polis ekipleri çevrede geniş güvenlik tedbiri aldı.
ADLİYE ÇEVRESİNDE YOĞUNLUK
Güvenlik önlemlerinin artırıldığı adliye çevresinde, sevk edilen şüphelilerin yakınları başta olmak üzere çok sayıda kişi toplandı.
MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANI TUNCER HAKKINDA AYRI SORUŞTURMA
Öte yandan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında farklı bir soruşturma yürütüldüğü de öğrenildi.
Tuncer hakkında, husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği gerekçesiyle "silahlı suç örgütü yöneticiliği" kapsamında soruşturma yürütüldüğü belirtildi.