Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ihale ve doğrudan temin işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 59 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de bulunuyor.