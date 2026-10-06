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Bugün İstanbul'da turnikeler ücretsiz! Bedava ulaşım hangi hatlarda, saat kaça kadar geçerli?

İstanbul’un kurtuluşunun 103. yıl dönümü için toplu ulaşımda yeni bir karar alındı. 6 Ekim 2026 Salı günü (bugün) İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan toplu taşıma araçları gün boyunca ücretsiz kullanılabilecek. Peki hangi araçlar ücretsiz olacak, Marmaray da bu uygulamaya dahil mi? İşte 6 Ekim ulaşım kararının tüm detayları…

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Bugün İstanbul'da turnikeler ücretsiz! Bedava ulaşım hangi hatlarda, saat kaça kadar geçerli?

İstanbul'un kurtuluşunun 103. yıl dönümü kapsamında kent içi ulaşımda özel bir uygulamaya gidilecek. 6 Ekim 2026 Salı günü İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan toplu taşıma araçlarından gün boyunca ücret alınmayacak.

İstanbul’un kurtuluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle 6 Ekim’de toplu ulaşım ücretsiz olacak. (Foto: AA)İstanbul’un kurtuluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle 6 Ekim’de toplu ulaşım ücretsiz olacak. (Foto: AA)

6 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da 6 Ekim'e özel ücretsiz ulaşım uygulaması gece yarısı başladı. 00.00 itibarıyla devreye giren düzenleme, gün sonuna kadar devam edecek.

Bugün İstanbul'da turnikeler ücretsiz! Bedava ulaşım hangi hatlarda, saat kaça kadar geçerli?-3

Uygulamadan yararlanmak isteyen yolcuların ayrıca bir işlem yapmasına gerek olmayacak. İstanbulkart'ın turnike veya validatörlerde okutulması yeterli olacak.

Ücretsiz ulaşım uygulaması gece 00.00’da başlayıp gün boyunca devam edecek. (Foto: AA)Ücretsiz ulaşım uygulaması gece 00.00’da başlayıp gün boyunca devam edecek. (Foto: AA)

HANGİ ARAÇLARDA ÜCRET ALINMAYACAK?

6 Ekim'de İstanbulkart entegrasyonunda bulunan toplu taşıma araçları ücretsiz kullanılabilecek. Uygulamanın geçerli olduğu başlıca ulaşım araçları şöyle:

  • İETT otobüsleri
  • Metro hatları
  • Metrobüs
  • Tramvaylar
  • Şehir Hatları vapurları
  • İstanbulkart entegrasyonuna dahil diğer toplu ulaşım araçları

Böylece İstanbul'da gün içerisinde toplu taşıma kullanacak vatandaşlar ulaşım ücreti ödemeden seyahat edebilecek.

İstanbulkart entegrasyonundaki İETT otobüsleri, metro, metrobüs ve tramvaylar ücretsiz kullanılabilecek. (Foto: AA)İstanbulkart entegrasyonundaki İETT otobüsleri, metro, metrobüs ve tramvaylar ücretsiz kullanılabilecek. (Foto: AA)

MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

6 Ekim kapsamında Marmaray'ın ücretsiz olup olmayacağı ise ayrı bir başlık olarak öne çıkıyor. Marmaray, TCDD tarafından işletildiği için İstanbulkart entegrasyonundaki diğer kent içi ulaşım araçlarından farklı bir yapıya sahip.

Bu nedenle Marmaray için ücretsiz ulaşım kararının geçerli olup olmadığı konusunda yapılacak resmi açıklamanın takip edilmesi gerekiyor.

Şehir Hatları vapurları da ücretsiz ulaşım kapsamında yer alacak. (Foto: AA)Şehir Hatları vapurları da ücretsiz ulaşım kapsamında yer alacak. (Foto: AA)

İSTANBUL'UN KURTULUŞUNUN 103. YIL DÖNÜMÜ

İstanbul'un işgalden kurtuluşunun yıl dönümü her yıl 6 Ekim'de çeşitli tören ve etkinliklerle anılıyor. 1923'te Türk ordusunun İstanbul'a girmesiyle işgal dönemi sona ererken, 6 Ekim tarihi kentin kurtuluş günü olarak kabul ediliyor.

Ücretsiz seyahat etmek isteyenlerin İstanbulkart’larını turnike veya validatörlerde okutması yeterli olacak. (Foto: AA)Ücretsiz seyahat etmek isteyenlerin İstanbulkart’larını turnike veya validatörlerde okutması yeterli olacak. (Foto: AA)

2026 yılında da yıl dönümü kapsamında İstanbul genelinde çeşitli programlar düzenlenecek. Ücretsiz toplu taşıma uygulaması ise vatandaşların kent içindeki ulaşımını kolaylaştıracak.

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