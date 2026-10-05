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Girne açıklarında batan Filo Jet'te hayatını kaybeden bir kişinin daha cesedine ulaşıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükselirken, kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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Girne açıklarında batan Filo Jet'te hayatını kaybeden bir kişinin daha cesedine ulaşıldı

KKTC'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisinde kayıpları arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmaları kapsamında bugün bir kişinin daha cesedine ulaşıldığı bildirildi. Kimlik tespitine yönelik gerekli inceleme ve çalışmalar başlatıldı.

BİR KİŞİNİN DAHA CESEDİNE ULAŞILDI

KKTC Başbakanlığından yapılan açıklamada, Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında bugün bir cesede daha ulaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, bulunan kişinin kimlik tespitine yönelik gerekli inceleme ve çalışmaların başlatıldığı aktarıldı.

Girne açıklarında batan Filo Jet'te bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. (Foto: DHA)Girne açıklarında batan Filo Jet'te bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. (Foto: DHA)

ARAMA ÇALIŞMALARI KESİNTİSİZ SÜRÜYOR

KKTC Başbakanlığının açıklamasında, kazanın ilk anından itibaren tüm kayıplara ulaşmak amacıyla devletin imkanlarının seferber edildiği belirtildi.

Arama çalışmalarının kesintisiz sürdüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadeye yer verildi:

"Kazada hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve metanet diliyoruz."

ÖLÜ SAYISI 21'E YÜKSELDİ

Son ulaşılan cesetle birlikte olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Gemide kayıp 7 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

FİLO JET, GİRNE'YE DÖNMEYE ÇALIŞIRKEN BATMIŞTI

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket etti.

Geminin, hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başladığı belirtildi. Filo Jet, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada battı.

Kazanın ardından kayıplara ulaşmak amacıyla başlatılan arama çalışmaları sürdürülüyor.

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