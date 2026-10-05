KKTC'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisinde kayıpları arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmaları kapsamında bugün bir kişinin daha cesedine ulaşıldığı bildirildi. Kimlik tespitine yönelik gerekli inceleme ve çalışmalar başlatıldı.

BİR KİŞİNİN DAHA CESEDİNE ULAŞILDI

KKTC Başbakanlığından yapılan açıklamada, Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında bugün bir cesede daha ulaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, bulunan kişinin kimlik tespitine yönelik gerekli inceleme ve çalışmaların başlatıldığı aktarıldı.