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Suçlular için kaçacak yer yok! Bakan Gürlek duyurdu: 9 ayda 294 kişi Türkiye'ye getirildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihlerini kapsayan yılın üçüncü çeyreğinde 16 farklı ülkeden 89 kişinin Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Gürlek, 2026'nın ilk 9 ayında Türkiye'ye getirilen toplam kişi sayısının 294'e ulaştığını bildirdi.

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Suçlular için kaçacak yer yok! Bakan Gürlek duyurdu: 9 ayda 294 kişi Türkiye'ye getirildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yurt dışına kaçan suçluların yakalanarak Türkiye'ye getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü açıkladı. Gürlek, Adalet Bakanlığının yürüttüğü çalışmaların İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarıyla koordinasyon içinde devam ettiğini belirtti.

Bakan Gürlek, 1 Temmuz-30 Eylül 2026 döneminde adi ve terör suçları kapsamında 16 ülkeden 89 kişinin Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Böylece yılın ilk 9 ayında iade edilen toplam kişi sayısı 294'e ulaştı.

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen süreçlerin İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarıyla koordinasyon içinde sürdürüldüğünü belirten Gürlek, uluslararası adli iş birliğinin kararlılıkla devam ettiğini bildirdi.

Bakan Gürlek'in paylaşımı (Foto: Sosyal medya)Bakan Gürlek'in paylaşımı (Foto: Sosyal medya)

Bakan Gürlek açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, suç ve suçlularla mücadelemizi sınırlarımızın ötesinde de aynı kararlılıkla sürdürüyor; yurt dışına kaçanların yakalanarak Türkiye'ye getirilmeleri için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz.
Adalet Bakanlığımızın yürüttüğü, İçişleri Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımızla koordinasyon içerisinde sürdürdüğümüz çalışmalarla yurt dışına kaçan suçluların iade süreçlerini tavizsiz ve anbean takip ediyoruz.

1 Temmuz'da, "Suç işleyip adaletten kaçabileceğini sananlar, dünyanın neresine saklanırlarsa saklansınlar kendilerini güvende hissedemeyecekler." demiştik. Aradan geçen üç ayda da bu kararlılığımızdan taviz vermedik.

1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihlerini kapsayan yılın 3. çeyreğinde, adi suçlar ve terör suçları kapsamında 16 farklı ülkeden 89 kişi Türkiye'ye iade edildi. Bunların 48'i Gürcistan'dan, 12'si Almanya'dan, 10'u Yunanistan'dan, 3'ü ise İngiltere'den ülkemize getirildi. Böylelikle 2026 yılının ilk 9 ayında Türkiye'ye getirilen toplam kişi sayısı 294'e ulaştı. Bu dönemde Gürcistan 137 kişiyle ilk sırada yer alırken; Almanya'dan 67, Yunanistan'dan 19, Karadağ'dan 9, Bulgaristan'dan 8 ve İngiltere'den 5 kişi getirildi.

Uluslararası adli iş birliğinde mütekabiliyet ilkesini gözetmeye ve haklı iade taleplerimize verilen karşılığı dikkate almaya devam edeceğiz.
Hangi suç örgütüne mensup olursa olsun, hangi ülkeye kaçarsa kaçsın; teröristlerin, organize suç örgütü mensuplarının, dolandırıcıların ve milletimizin huzuruna kasteden suç odaklarının peşini bırakmayacağız."

TÜRKİYE'NİN YABANCI ÜLKELERDEN ADİ SUÇ VE TERÖR KAPSAMINDA İADE TALEPLERİ
Ülke
Kabul
Toplam
ALMANYA
12
12
ARJANTİN
1
1
AVUSTURYA
1
1
BELÇİKA
2
2
BOSNA HERSEK
1
1
BULGARİSTAN
2
2
ERMENİSTAN
1
1
FRANSA
1
1
GÜRCİSTAN
48
48
KARADAĞ
1
1
MAKEDONYA
1
1
POLONYA
1
1
SIRBİSTAN
2
2
UKRAYNA
2
2
YUNANİSTAN
10
10
İNGİLTERE
3
3
Toplam
89
89

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