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Eyüpsultan Belediyesi soruşturmasında Mithat Bülent Özmen'e tutuklama talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eyüpsultan Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 28 şüpheliden, aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de bulunduğu 17 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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Eyüpsultan Belediyesi soruşturmasında Mithat Bülent Özmen'e tutuklama talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, Belediye Başkanı CHP'li Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 23'ü kamu görevlisi toplam 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturma devam ederken Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 17 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Eyüpsultan Belediyesine yolsuzluk operasyonu! Başkan Mithat Bülent Özmen dahil 28 gözaltıEyüpsultan Belediyesine yolsuzluk operasyonu! Başkan Mithat Bülent Özmen dahil 28 gözaltı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Şüpheliler "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından savcılık ve hakimliğe ifade verecekler.

Video Oynatma İkonu Eyüpsultan Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu

Eyüpsultan Belediyesi soruşturmasında adliyeye sevk edilen zanlılar şunlar:

Şüpheli Listesi
Ad Soyad
Şüpheli
Abdullah Erbin
Şüpheli
Ahmet Mustafa Bozkır
Şüpheli
Ali Behçet Yazıcı
Şüpheli
Ali Kemal Güler
Şüpheli
Ali Yentur
Şüpheli
Ayşe Kübra Emrehan
Şüpheli
Aziz Pektanır
Şüpheli
Bilal Gören
Şüpheli
Fatma Esra Toraman
Şüpheli
Gözde Şimşek
Şüpheli
Halil İbrahim Şahin
Şüpheli
Hüdanur Yazıcı
Şüpheli
İbrahim Özdoğan
Şüpheli
İnan Balah
Şüpheli
Mahmut Kırdemir
Şüpheli
Medine Gürsoy
Şüpheli
Mithat Bülent Özmen
Şüpheli
Muhammet Akan
Şüpheli
Mücahit Özdoğan
Şüpheli
Neşe An
Şüpheli
Özlem Kılıç
Şüpheli
Pelin Yıldırım
Şüpheli
Rahmi Özyurt
Şüpheli
Serhan Urhan
Şüpheli
Şeref Gedik
Şüpheli
Tayfun Kurumahmut
Şüpheli
Yakup Gürer
Şüpheli
Yunus Emre Bulut

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