Eyüpsultan Belediyesi soruşturmasında Mithat Bülent Özmen'e tutuklama talebi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eyüpsultan Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 28 şüpheliden, aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de bulunduğu 17 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, Belediye Başkanı CHP'li Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 23'ü kamu görevlisi toplam 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Soruşturma devam ederken Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 17 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar Ankara Adliyesi'ne getirildi.
Şüpheliler "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından savcılık ve hakimliğe ifade verecekler.
Eyüpsultan Belediyesi soruşturmasında adliyeye sevk edilen zanlılar şunlar:
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