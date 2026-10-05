Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Milli Hızlı Tren'in ikinci setinde üretim çalışmalarının hızla ilerlediğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, " İkinci Milli Hızlı Tren setimizin imalat çalışmalarını sürdürüyoruz. " dedi.

İlk setin testleri sürerken ikinci setin üretim çalışmalarının da devam ettiğini belirten Uraloğlu, " İkinci Milli Hızlı Tren setimizin imalat çalışmalarını sürdürüyoruz. Bir taraftan ilk setimizin testlerini gerçekleştirirken diğer taraftan ikinci setimizi adım adım raylara hazırlıyoruz. " ifadelerini kullandı.

MİLLİ HIZLI TREN FİLOSU İÇİN İKİNCİ SET YOLDA Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından geliştirilen Milli Hızlı Tren'in üretim çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, ilk setin testlerinin devam ettiğini açıkladı.



HEDEF İKİ YILDA 14 SET

Milli Hızlı Tren üretiminin belirlenen takvim doğrultusunda devam edeceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "2027 yılında 7, 2028 yılında da 7 olmak üzere iki yılda toplam 14 Milli Hızlı Tren seti üretmeyi hedefliyoruz." dedi.



Uraloğlu, 8 araçtan oluşan Milli Hızlı Tren setlerinin 577 yolcu kapasitesine sahip olduğunu belirterek trenlerin kritik bileşenlerinden Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi ile Cer Sistemi'nin de ASELSAN iş birliğiyle yerli ve milli olarak tasarlanıp üretildiğini kaydetti.