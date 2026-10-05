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Milli Hızlı Tren filosu için ikinci set yolda! Çalışmalar son hızla devam ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla üretilen Milli Hızlı Tren'in ikinci set imalat çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Bakan Uraloğlu, 2027-2028 yıllarında toplam 14 setin raylarla buluşacağını açıkladı.

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Milli Hızlı Tren filosu için ikinci set yolda! Çalışmalar son hızla devam ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Milli Hızlı Tren'in ikinci setinde üretim çalışmalarının hızla ilerlediğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, "İkinci Milli Hızlı Tren setimizin imalat çalışmalarını sürdürüyoruz." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir UraloğluUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

MİLLİ HIZLI TREN FİLOSU İÇİN İKİNCİ SET YOLDA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından geliştirilen Milli Hızlı Tren'in üretim çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.


İlk setin testleri sürerken ikinci setin üretim çalışmalarının da devam ettiğini belirten Uraloğlu, "İkinci Milli Hızlı Tren setimizin imalat çalışmalarını sürdürüyoruz. Bir taraftan ilk setimizin testlerini gerçekleştirirken diğer taraftan ikinci setimizi adım adım raylara hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, ilk setin testlerinin devam ettiğini açıkladı.Bakan Uraloğlu, ilk setin testlerinin devam ettiğini açıkladı.


HEDEF İKİ YILDA 14 SET
Milli Hızlı Tren üretiminin belirlenen takvim doğrultusunda devam edeceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "2027 yılında 7, 2028 yılında da 7 olmak üzere iki yılda toplam 14 Milli Hızlı Tren seti üretmeyi hedefliyoruz." dedi.


Uraloğlu, 8 araçtan oluşan Milli Hızlı Tren setlerinin 577 yolcu kapasitesine sahip olduğunu belirterek trenlerin kritik bileşenlerinden Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi ile Cer Sistemi'nin de ASELSAN iş birliğiyle yerli ve milli olarak tasarlanıp üretildiğini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, iki yılda 14 set üretmeyi hedeflediklerini açıkladı.Bakan Uraloğlu, iki yılda 14 set üretmeyi hedeflediklerini açıkladı.


İLK SETİN TESTLERİ DEVAM EDİYOR

İlk Milli Hızlı Tren setinin test sürecinin başarıyla devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, saatte 225 kilometre işletme hızına sahip trenin dinamik seyir emniyeti testleri kapsamında saatte 250 kilometre hıza ulaştığını hatırlattı.

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