Girne'de yaşanan gemi kazasında acı haber: 1 cansız bedene daha ulaşıldı
KKTC'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisinde yürütülen arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükselirken, kayıp 8 kişiyi arama çalışmaları aralıksız sürüyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.
1 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
KKTC Başbakanlığından yapılan açıklamada, Girne açıklarında batan yolcu gemisinin ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında bugün bir cesede daha ulaşıldığı, kimlik tespiti için DNA çalışmasının başlatıldığı belirtildi.
KAYIP 8 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Açıklamada, kazanın ilk anından itibaren tüm kayıplara ulaşabilmek amacıyla devletin tüm imkanlarının seferber edildiği ve arama çalışmalarının bugüne kadar kesintisiz şekilde devam ettiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:
"Kayıplarımızın tamamına ulaşılıncaya kadar arama çalışmaları aynı kararlılıkla sürdürülecek ve devletimizin tüm imkanları seferber edilmeye devam edilecektir. Kazada hayatını kaybeden insanlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve metanet diliyoruz."
Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi, kayıp 8 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.
KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.