Büyükşehirlerin özellikle de İstanbul'un en büyük sorunlarından biri olan otoparka son dönemde vale vurgunu da eklendi. Tavanı 500 lira olan vale ücreti bazı mekanlarda 1.000 liraya kadar çıkarken iş bununla da kalmıyor. Kredi kartı kabul etmeyen bazı valeler ya nakit ya da IBAN üzerinden ödeme talep ediyor. Karşılığında bir fatura ya da makbuz istendiğinde ise kimi işletme "Fatura kalmadı, bir dahaki sefer keselim" diyor, kimi ise işi tartışmaya götürüyor.

Aracının zarar görmesinden korkan vatandaş ise ücreti nakit ya da IBAN'la ödeyip yoluna devam ediyor.

KAYIT DIŞI YÜKSELİYOR Yüzlerce liralık vale ücretleri üzerinden dönen bu sistem, sektörde kayıt dışılığı da büyütüyor. Örneğin günde 100 aracın giriş yaptığı ve araç başına ortalama 400 lira vale ücreti alındığı varsayıldığında günlük tahsilat 40 bin liraya ulaşıyor. Bu rakam ayda 1.2 milyon liraya çıkıyor. Aynı sistemin çok sayıda işletmede uygulandığı düşünüldüğünde, küçük görünen vale ödemeleri toplamda ciddi bir ekonomik büyüklük oluşturuyor. İstanbul'daki otoparklarda vale vurgunu krize yol açtı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) Herhangi bir mali belge düzenlenmeden tahsil edilen bedeller, milyonlarca liralık vergi kaybını da beraberinde getiriyor. Özellikle araç giriş-çıkışının yoğun olduğu restoran, otel, kafe ve eğlence mekanlarında vale hizmetinden elde edilen günlük tahsilatın yüksek rakamlara ulaşması, kayıt dışı tahsilatın ekonomik boyutunu da büyütüyor.