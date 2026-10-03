CANLI YAYIN
Geri

KKTC Girne açıklarındaki gemi faciasında acı haber: Arama çalışmalarında bir cenazeye daha ulaşıldı!

KKTC Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan Filo Jet isimli yolcu gemisinde bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı. Can kaybı 19'a yükseldi, 9 kayıp aranıyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
KKTC Girne açıklarındaki gemi faciasında acı haber: Arama çalışmalarında bir cenazeye daha ulaşıldı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cenazesine ulaşıldığı bildirildi.

BİR NAAŞA DAHA ULAŞILDI

KKTC Başbakanlığından yapılan açıklamada, Girne açıklarında batan yolcu gemisinin ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında bugün bir naaşa daha ulaşıldığı, kimlik tespiti için DNA çalışmasının başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada devlet olarak yaşanan felaketin ilk gününden itibaren tüm kayıplara ulaşabilmek adına tüm imkanların devreye sokulduğu ve o günden bugüne çalışmalara hiç ara verilmeden devam edildiği vurgulanarak "Tüm kayıplarımıza ulaşmak amacıyla devlet olarak tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Kazada yaşamını yitiren insanlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kayıp ailelerimize metanet ve sabır diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 19'A YÜKSELDİ

Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi, kayıp 9 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

Girnede batan feribotun kara kutusuna ulaşıldı: Facianın sır perdesi aralanıyorGirnede batan feribotun kara kutusuna ulaşıldı: Facianın sır perdesi aralanıyor

Girne açıklarındaki faciada acı haber: Mehmet Asaf Biçer ve Nihat Pancar son yolculuğuna uğurlandıGirne açıklarındaki faciada acı haber: Mehmet Asaf Biçer ve Nihat Pancar son yolculuğuna uğurlandı
Girne açıklarındaki faciada acı haber: Mehmet Asaf Biçer ve Nihat Pancar son yolculuğuna uğurlandı

Mezitli’de imar ve rüşvet sarmalı: Atilla Küsbeci için 5 milyon TL’lik talep ve “vazo” detayı
SONRAKİ HABER

Mezitli’deki imar ve rüşvet sarmalı

 Mersin Belediyesi soruşturmasında yeni görüntüler: Evden servet çıktı!
ÖNCEKİ HABER

Mersin Belediyesi soruşturmasında yeni görüntüler
Nilsu Çakıroğlu
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler