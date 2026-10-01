İstanbul'da yağışlı havanın etkisiyle akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi. İBB Cep Trafik verilerine göre kent genelindeki yoğunluk yüzde 81'e yükselirken, Avrupa Yakası'nda bu oran yüzde 83 olarak ölçüldü. İşte köprüler, TEM ve D-100'deki son durum...