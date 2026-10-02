Husilerden Suudi Arabistan’a yeni saldırı! Başkent Riyad balistik füzeyle hedef alındı
İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a balistik füze saldırısı düzenledi. Saldırı, Husilerin Medine-i Münevvere yakınlarındaki Mescid-i Nebevî'ye hizmet veren sivil altyapıyı hedef aldığı saldırının ardından geldi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, daha önce Medine yakınlarındaki bir elektrik trafosunun İHA ile hedef alındığını açıklamış, Türkiye'den de saldırıya sert tepki gelmişti.
İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı balistik füzeyle hedef aldı.
Yeni saldırı, Husilerin Medine-i Münevvere yakınlarındaki elektrik altyapısına yönelik İHA saldırısının ardından geldi. Riyad'a yönelik balistik füze saldırısına ilişkin ayrıntıların ve hasar durumunun netleşmesi bekleniyor.Husilerden Riyad'a balistik füze saldırısı düzenlendi
MEDİNE YAKINLARINDAKİ ELEKTRİK TRAFOSU HEDEF ALINMIŞTI
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin Medine-i Münevvere yakınlarındaki elektrik altyapısına yönelik İHA saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.
Koalisyon güçleri sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, yaptığı açıklamada, salı günü Medine yakınlarındaki Taiba bölgesinde bulunan bir elektrik trafosunun İHA ile hedef alındığını bildirmişti.
"KORKAK BİR TERÖR EYLEMİ"
El-Maliki, saldırıyı "korkak bir terör eylemi" olarak nitelendirerek, olay yerinde yapılan incelemelerde elde edilen delillerin saldırının Husiler tarafından gerçekleştirildiğine işaret ettiğini söylemişti.
Saldırı sonucu trafonun devre dışı kaldığını belirten El-Maliki, buna rağmen bölgedeki elektrik şebekesinde herhangi bir kesinti yaşanmadığını ifade etmişti. Sözcü, hedef alınan trafonun Mescid-i Nebevî'ye elektrik sağlayan altyapının bir parçası olduğunu kaydetmişti.
KUTSAL ŞEHİRLERE YÖNELİK SALDIRI UYARISI
El-Maliki, Husileri sivil altyapıyı kasıtlı olarak hedef almakla suçlamıştı. Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'ye yönelik saldırılarla Müslümanların kışkırtılmaya çalışıldığını savunan El-Maliki, koalisyon güçlerinin gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğini belirtmişti.
Koalisyon sözcüsü, Mekke ve Medine'deki kutsal mekanların yanı sıra ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanacağını ifade etmişti.
TÜRKİYE'DEN HUSİ SALDIRISINA SERT TEPKİ
Dışişleri Bakanlığı da Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırısına tepki göstermişti. Bakanlığın açıklamasında, Mescid-i Nebevî'ye hizmet veren sivil altyapının hedef alınması şiddetle kınanmıştı.
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:
"Husilerin, Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevî'ye hizmet veren sivil altyapıya yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz.
Suudi Arabistan'ın egemenliği ve güvenliğini tehdit eden, İslam dünyasının mukaddes değerlerini hedef alan provokasyon amaçlı bu saldırılar derhal ve koşulsuz olarak son bulmalıdır.
Suudi Arabistan'a olan güçlü desteğimizi yineliyor, bölgede gerilimi daha da tırmandıracak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurguluyoruz."
ÖMER ÇELİK: KUTSAL DEĞERLERİ HEDEF ALAN SALDIRILAR TÜM MÜSLÜMANLARA YÖNELİKTİR
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de saldırının ardından açıklama yapmıştı.
Çelik, Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevî'ye hizmet veren sivil altyapının hedef alınmasını en güçlü şekilde kınadığını belirterek, saldırıların yalnızca Suudi Arabistan'ı değil, Müslümanların ortak kutsal değerlerini hedef aldığını ifade etmişti.
Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevî'ye hizmet sağlayan sivil altyapıyı hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz."
Çelik, açıklamasının devamında kutsal değerlere yönelik saldırılara dikkat çekerek şöyle demişti:
"Kutsal değerlerimizi hedef alan saldırılar tüm Müslümanlara dönük gayrı meşru eylemlerdir."
ÇELİK'TEN SUUDİ ARABİSTAN MESAJI
Ömer Çelik, saldırıların Suudi Arabistan'ın egemenliğini de hedef aldığını belirterek, "Suudi Arabistan'ın egemenliğini hedef alan bu saldırılar ve kışkırtıcı eylemler son bulmak zorundadır." ifadelerini kullanmıştı.
AK Parti Sözcüsü ayrıca Türkiye'nin Suudi Arabistan'a desteğini yineleyerek açıklamasını şu sözlerle tamamlamıştı:
"Kardeş Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarına güçlü desteğimizi yineliyoruz."