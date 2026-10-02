Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Mekke Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin yakında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da toplanacağını açıkladı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki mekanizma, siyasi ve savunma alanındaki koordinasyonu güçlendirmeyi hedefliyor.

İLK TOPLANTI İSTANBUL'DA YAPILDI

Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilmişti. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanlarının katıldığı toplantının ardından üç ülke ortak açıklama yayımlamıştı.

Açıklamada, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bölgelerinde sürdürülebilir barış ve istikrarın sağlanması amacıyla Mekke Anlaşması'nın sunduğu çerçeve dahilinde birlikte çalışma kararlılığını teyit ettiği belirtilmişti.

SAVUNMA İŞBİRLİĞİ KURUMSALLAŞTIRILACAK

Üç ülke, Mekke Anlaşması kapsamındaki işbirliğinin daha da kurumsallaştırılması konusunda mutabakata varmıştı. Bu kapsamda dayanışmanın güçlendirilmesi, kolektif caydırıcılık ve savunma kapasitesinin etkinliğinin artırılması ile bölgesel güvenliğe katkı sağlanması hedefleniyor.

Taraflar ayrıca krizlerin barışçıl yollarla çözümünü teşvik etmek amacıyla gerilimin düşürülmesi ve itidalin sağlanmasına yönelik çabaları destekleme kararlılıklarını ortaya koymuştu.

SUUDİ ARABİSTAN'DA SEKRETARYA KURULACAK

Anlaşmanın uygulanmasına yönelik çalışmaların koordinasyonu için Suudi Arabistan'da daimi bir Sekretarya kurulması kararlaştırılmıştı. Sekretaryaya ilk etapta Pakistan'dan üç yıl süreyle görev yapacak bir Genel Sekreterin başkanlık etmesi öngörülüyor.

ORTAK ÜRETİM VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME ADIMI

Mekanizmanın önemli başlıklarından birini de savunma sanayisi oluşturuyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan; müşterek faaliyetler, ortak teknoloji geliştirilmesi ve ortak üretim yoluyla savunma yeteneklerini artırmayı ve üç ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki uyumu güçlendirmeyi hedefliyor.

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