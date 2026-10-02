Başsavcılık tarafından hazırlanan davanamede, soruşturma kapsamında dernek faaliyetlerine ilişkin çeşitli mesaj ve dokümanların incelendiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesinin feshi talebiyle Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtı.

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre, maç ve gözlemci görevlendirmelerinde objektif kriterler yerine mensubiyet ve sadakat esaslı hareket edildiği ifade edildi.

Davanamede, dernek yöneticilerinin hakemleri "yakın, söz dinleyen, kontrol altına alınabilen ve diğerleri" şeklinde gruplandırdığına ilişkin mesaj ve dokümanların tespit edildiği kaydedildi.

DERNEK BAŞKANLIĞI İÇİN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

Davanamede, dernek başkanlığının futbol ve hakemlik camiası üzerinde bir güç unsuru olarak kullanılmaya çalışıldığı değerlendirmesine de yer verildi.

Söz konusu uygulamaların münferit olmadığı, süreklilik gösterdiği ve derneğin faaliyetlerinin tüzüğünde belirtilen amaçların dışına çıktığı belirtildi.

Başsavcılık bu gerekçeler doğrultusunda Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesinin feshedilmesini talep etti.

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