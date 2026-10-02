Kamuoyunun ve finans piyasalarının yakından takip ettiği fon soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Adliyeye sevk edilen ve aralarında kilit isimlerin de bulunduğu şüphelilerin savcılık ifade işlemleri tamamlandı.

Savcılık, ifade sorgularının ardından dosya kapsamında yer alan 20 şüpheliyi "tutuklama" talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk etti.

TUTUKLAMA TALEBİYLE HÂKİMLİĞE SEVK EDİLEN İSİMLER

Savcılıktaki sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen 20 kişilik isim listesi şu şekilde:

Ali Serhat Tüzün Ali Yöney Alper Tunga Sagu Burak Burak Sevindik Fırat Kerim Ersoy Gökhan Koçyiğit Gürsel Akça İdris Çakır Jeremy Etiene Debost Mücahit Acaralp Nil Özalp Tuncer Köklü Yasemin Yavuz Koçyiğit Ali Göl Hüseyin Emre Güner İhsan Çimen Mesut Yalım Osman Sungur Tahir Fatih Mutlu Erol Demirbaş

GÖZLER NÖBETÇİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİNDE

Tutuklama talebiyle sevk edilen şüphelilerin nöbetçi sulh ceza hâkimliğindeki sorgularının ardından haklarındaki tutuklama veya adli kontrol kararlarının açıklanması bekleniyor. Soruşturmaya ilişkin adli süreç titizlikle sürdürülüyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklanmıştı.

Soruşturmanın devamında Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de arasında olduğu 53 şüphelinin daha tutuklanmasına karar verilmişti.

Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 65'e ulaşmıştı.