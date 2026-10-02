Prof. Dr. İoanna Kuçuradi İOANNA KUÇURADİ KİMDİR? İoanna Kuçuradi, 4 Ekim 1936'da İstanbul'da dünyaya geldi. 1954 yılında Zapyon Kız Lisesi'nden mezun olan Kuçuradi, İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde eğitim gördü ve 1959'da mezun oldu. Akademik hayatının ilk döneminde Türk felsefesinin önemli isimlerinden Prof. Dr. Takiyettin Mengüşoğlu'nun asistanlığını yapan Kuçuradi, çalışmalarını özellikle insan, değer ve etik ekseninde geliştirdi. Doktora çalışmasında da insan problemine odaklanan Kuçuradi, "Schopenhauer ve Nietzsche'de İnsan Problemi" başlıklı teziyle 1965 yılında doktor unvanını aldı. Kuçuradi, doktorasının ardından 1965-1968 yılları arasında Atatürk Üniversitesi'nde görev yaptı. 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi'ne geçen Kuçuradi, aynı yıl üniversitenin Felsefe Bölümü'nün kuruluşunda görev aldı. 1970 yılında doçent, 1978 yılında profesör olan Kuçuradi, Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanlığı görevini uzun yıllar sürdürdü. 2003 yılında emekliye ayrılana kadar akademik çalışmalarına burada devam etti.

FELSEFE VE İNSAN HAKLARINA ODAKLANDI Kuçuradi'nin çalışmalarında insan, değer, etik ve insan hakları temel başlıklar arasında yer aldı. İnsan haklarını yalnızca hukuk ve siyaset alanıyla sınırlı olmayan, felsefi ve etik temelleri bulunan bir konu olarak ele aldı. İnsan değerinin korunması, özgürlük, etik değerler ve insan haklarının kavramsal temelleri üzerine çalışmalar yapan Kuçuradi, bu yaklaşımıyla Türkiye'de felsefe eğitimi ve insan hakları alanındaki akademik tartışmalara katkı sundu.

ULUSLARARASI FELSEFE KURULUŞLARINDA GÖREV ALDI Kuçuradi'nin çalışmaları Türkiye ile sınırlı kalmadı. 1983 yılında Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu'nun yönetim kuruluna seçilen Kuçuradi, 1988-1998 yılları arasında federasyonun genel sekreterliğini yürüttü. 1998 yılında federasyonun başkanlığına seçilen Kuçuradi, 2003 yılına kadar bu görevi sürdürdü. Daha sonraki dönemde ise Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı oldu. Türkiye Felsefe Kurumu Başkanlığı görevini de uzun yıllar sürdüren Kuçuradi, uluslararası felsefe çevrelerinde Türkiye'yi temsil eden akademisyenler arasında yer aldı.

İNSAN HAKLARI ÇALIŞMALARINI DA SÜRDÜRDÜ Hacettepe Üniversitesi'nden emekli olduktan sonra da akademik çalışmalarına devam eden Kuçuradi, Maltepe Üniversitesi bünyesinde felsefe ve insan hakları alanındaki çalışmalarını sürdürdü. 1997-2005 yılları arasında Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin müdürlüğünü yapan Kuçuradi, 1998'den itibaren merkez bünyesinde oluşturulan UNESCO Kürsüsü'nün başkanlığını da üstlendi. 2006 yılında Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ders vermeye başlayan Kuçuradi, felsefe ve insan hakları alanındaki çalışmalarını burada da sürdürdü.