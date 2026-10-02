Şuşa'da üçlü zirve! Bakan Güler Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenen Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile ikili bir görüşme yaptı.. Bölgesel güvenlik ve askeri işbirliği imkanlarının ele alındığı ikili temasın ardından, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan savunma bakanları stratejik zirve için bir araya geliyor.
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Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki stratejik askeri işbirliğini pekiştirecek olan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı, bugün Azerbaycan'ın tarihi ve kültürel başkenti Şuşa'da düzenleniyor.
Kritik zirve öncesinde Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ikili bir görüşme yaptı. Savunma bakanları, bölgesel güvenlik meseleleri ve ikili askeri işbirliği imkanlarını ele aldı.
GÜNDEM BÖLGESEL İSTİKRAR, ORTAK TATBİKATLAR VE SAVUNMA SANAYİİ
Şuşa'da yapılacak üçlü toplantıda, bölgesel istikrarın korunması, ortak tatbikatlar ve savunma sanayii alanındaki ortak projelerin masaya yatırılması bekleniyor.
Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Güncel