Melisa Şenolsun'un uyuşturucu testi pozitif: Saçta kokain çıktı... Melis Sezen ve Nilperi Şahinkaya'dan açıklama
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan, saç ve idrar örnekleri alınan ünlülerden Melisa Şenolsun, Melis İşiten, Melis Sezen ve Nilperi Şahinkaya'nın test sonuçları belli oldu. Şenolsun'dan alınan saç örneğinden kokain maddesi tespit edildi. Sezen, Şahinkaya ve İşiten'den ayrı ayrı açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde Afra Saraçoğlu'nun saç örneğinde kokain tespit edilmiş, Hasan Şaş'ta ise kokain ve kodein bulunmuştu.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu ve fuhuş soruşturması sürüyor.
SAÇINDA KOKAİN ÇIKTI
Son operasyonda gözaltına alınan ve uyuşturucu testi için örnek alınan oyuncu Melis Sezen ile Melisa Şenolsun'un sonuçları belli oldu.
Şenolsun'un saçında kokain çıkarken, Melis Sezen'in test sonucu ise negatif çıktı.
"TEST SONUCUM NEGATİF"
Melis Sezen, sosyal medya hesabından açıklama yaparak uyuşturucu testinin negatif çıktığını söylemişti.
Ünlü oyuncu, "Kanımda, idrarımda ve saçımda hiçbir yasaklı madde bulunmamıştır. Test sonucum negatiftir." demişti.
NİLPERİ ŞAHİNKAYA: TEST SONUCUM NEGATİF
Oyuncu Nilperi Şahinkaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada test sonucunun negatif çıktığını duyurdu. Şahinkaya paylaşımında, "Kamuoyunun bilgisine; tüm test sonuçlarım (kan, saç, idrar) NEGATİF çıkmıştır. Başta avukatım olmak üzere, süreçte destek olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Melis İşiten de test sonucunun negatif çıktığını duyurdu.
AFRA SARAÇOĞLU'NUN SAÇINDAN ÇIKTI
Öte yandan Adli Tıp Kurumunun yaptığı analizde Afra Saraçoğlu'nun saç örneğinde kokain tespit edildi.
Aras Bulut İynemli'nin test sonucunun ise negatif çıktığı öğrenildi.
HASAN ŞAŞ'TA KOKAİN VE KODEİN BULUNDU
Soruşturma kapsamında Hasan Şaş'ın kan ve idrar örneklerinde kokain, saç örneğinde ise kokain ve kodein bulundu. Yağız Sabuncuoğlu'nun test sonucunun negatif olduğu ortaya çıktı.
SORUŞTURMA
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, 18 Eylül'de Jandarma ekiplerince operasyon düzenlenmiş, düzenlenen operasyonda aralarında oyuncu Aras Bulut İynemli, "Sefo" lakaplı şarkıcı Seyfullah Sağır, oyuncu Melis Sezen'in de bulunduğu bazı ünlü isimler gözaltına alınmıştı.