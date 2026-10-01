AFRA SARAÇOĞLU'NUN SAÇINDAN ÇIKTI Öte yandan Adli Tıp Kurumunun yaptığı analizde Afra Saraçoğlu'nun saç örneğinde kokain tespit edildi. Aras Bulut İynemli'nin test sonucunun ise negatif çıktığı öğrenildi.

Hasan Şaş'ın kan ve idrar örneklerinde kokain, saç örneğinde ise kokain ve kodein bulundu (Foto: AA)





HASAN ŞAŞ'TA KOKAİN VE KODEİN BULUNDU



Soruşturma kapsamında Hasan Şaş'ın kan ve idrar örneklerinde kokain, saç örneğinde ise kokain ve kodein bulundu. Yağız Sabuncuoğlu'nun test sonucunun negatif olduğu ortaya çıktı.



Ünlülere uyuşturucu soruşturması (Foto: AA)



SORUŞTURMA



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, 18 Eylül'de Jandarma ekiplerince operasyon düzenlenmiş, düzenlenen operasyonda aralarında oyuncu Aras Bulut İynemli, "Sefo" lakaplı şarkıcı Seyfullah Sağır, oyuncu Melis Sezen'in de bulunduğu bazı ünlü isimler gözaltına alınmıştı.