Bakan Şimşek'ten "fon" açıklaması! "En kısa sürede en yüksek düzeyde ödeme için adımlar atılıyor"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sorunlu fonlara ilişkin ilgili kurumların koordinasyon içinde çalıştığını belirterek mağdur yatırımcılara en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödemelerin yapılması için adımların atıldığını açıkladı. Küresel zorluklara ve bölgesel savaşlara rağmen Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını koruduğunu vurgulayan Şimşek, enflasyondaki düşüşün sürdüğünü, bütçe açığı ve dış borç oranlarının ise uzun dönem ortalamalarının oldukça altında kaldığını ifade etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuoyunun gündeminde yer alan sorunlu fonlara ilişkin yürütülen titiz çalışmalara ve Türkiye ekonomisinin genel makroekonomik görünümüne dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Yatırımcı haklarının korunmasının temel öncelik olduğunu belirten Şimşek, adli ve idari süreçlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.
EN KISA SÜREDE EN YÜKSEK DÜZEYDE ÖDEME
Bakan Şimşek, mağduriyetlerin giderilmesi adına Ekonomi ve Adalet bakanlıklarının eş güdümlü bir çalışma yürüttüğünü ifade etti. Sürecin her aşamasının yakından takip edildiğini aktaran Şimşek, "Kurumlarımız, sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor. Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor." dedi.
Sorumluların yargı önünde hesap vereceğini dile getiren Şimşek, "Adalet Bakanlığımız, yatırımcıların haklarını korumak ve sorumluluğu bulunanların hesap vermesini sağlamak amacıyla hukuki süreci kararlılıkla yürütüyor." ifadelerini kullandı.
"SAVAŞA VE KÜRESEL ŞOKLARA RAĞMEN EKONOMİMİZ DAYANIKLI"
Dünya genelinde yaşanan jeopolitik gerilimlere ve ekonomik dalgalanmalara dikkat çeken Şimşek, Türkiye ekonomisinin sağlam yapısını koruduğuna işaret etti. Makroekonomik verilerin olumlu seyrettiğini belirten Şimşek, "Zorlu küresel koşullara ve savaşa rağmen ekonomimizin dayanıklılığı devam ediyor. Yüksek emtia fiyatlarına karşın enflasyondaki düşüş sürüyor. Büyümemiz, ticaret ortaklarımızın yaklaşık 2 katı olup cari açığın milli gelire oranı yüzde 2,6 ile sürdürülebilir seviyededir." değerlendirmesinde bulundu.
DIŞ BORÇLANMA VE BÜTÇE DENGESİNDE OLUMLU TABLO
Finansal göstergelerin uzun dönem ortalamalarının oldukça altında seyrettiğini vurgulayan Bakan Şimşek, dış borçlanma ve bütçe verilerini şu rakamlarla paylaştı:
"Uzun dönem ortalaması yüzde 20 olan brüt dış finansman ihtiyacının GSYH'ye oranı yüzde 16 seviyesinde, brüt dış borcun milli gelire oranı ise yüzde 32 ile uzun dönem ortalaması olan yüzde 44,5'in oldukça altındadır. Bütçe açığının milli gelire oranı yaklaşık yüzde 3 ile gelişmekte olan ülkeler ortalamasının yarısı, kamu borcunun GSYH'ye oranı ise yüzde 22 ile gelişmekte olan ülkelerin üçte biri düzeyindedir."
"SERMAYE PİYASALARI DAHA DAYANIKLI HALE GELECEK"
Alınan tedbirlerin finansal sistemi koruma altına aldığını belirten Şimşek, "Güçlendirdiğimiz makroekonomik temeller ve atılan adımlar, yaşanan gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomiye etkilerinin sınırlı kalmasını sağlayacaktır. Aldığımız tedbirlerle sermaye piyasalarımız daha güçlü, sağlıklı ve dayanıklı bir yapıya kavuşacaktır." açıklamasını yaptı.
1 MİLYONLUK ÖDEME FORMÜLÜ
Öte yandan Devlet Denetleme Kurulu (DDK) ve adli makamların eşgüdümüyle başlatılan 5 maddelik yol haritası kapsamında sermaye piyasalarında gerçekleşen tüm yatırım fonu işlemleri en ince ayrıntısına kadar incelenirken, SPK da tasfiye sürecindeki fonlarda mutabakatı sağlanan yatırımcılara MKK verileri esas alınarak 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme yapılmasına karar verdi.
Yürütülen denetim faaliyetlerinin yasal mevzuata uygunluğunun taranması, usulsüzlük yapan aktörlerin tek tek raporlanması ve tespit edilenlerin savcılığa sevk edilmesi adımları atılırken, el konulan villalar, lüks araçlar ve banka hesapları mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla TMSF bünyesindeki özel havuza aktarılacak ve bu havuzdan yatırımı 1 milyon TL ve altında olan küçük yatırımcılara öncelik tanınarak ödeme yapılacak. Ayrıca SPK tasfiyeye alınan yatırım fonları ve borsa hisse işlemlerinde fahiş kazanç elde edip bu tutarları iade etmek isteyenler için TMSF bünyesinde "İsteğe Bağlı İade Hesapları" açıldığını duyurdu.