"SERMAYE PİYASALARI DAHA DAYANIKLI HALE GELECEK"

Alınan tedbirlerin finansal sistemi koruma altına aldığını belirten Şimşek, "Güçlendirdiğimiz makroekonomik temeller ve atılan adımlar, yaşanan gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomiye etkilerinin sınırlı kalmasını sağlayacaktır. Aldığımız tedbirlerle sermaye piyasalarımız daha güçlü, sağlıklı ve dayanıklı bir yapıya kavuşacaktır." açıklamasını yaptı.

1 MİLYONLUK ÖDEME FORMÜLÜ



Öte yandan Devlet Denetleme Kurulu (DDK) ve adli makamların eşgüdümüyle başlatılan 5 maddelik yol haritası kapsamında sermaye piyasalarında gerçekleşen tüm yatırım fonu işlemleri en ince ayrıntısına kadar incelenirken, SPK da tasfiye sürecindeki fonlarda mutabakatı sağlanan yatırımcılara MKK verileri esas alınarak 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme yapılmasına karar verdi.

Yürütülen denetim faaliyetlerinin yasal mevzuata uygunluğunun taranması, usulsüzlük yapan aktörlerin tek tek raporlanması ve tespit edilenlerin savcılığa sevk edilmesi adımları atılırken, el konulan villalar, lüks araçlar ve banka hesapları mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla TMSF bünyesindeki özel havuza aktarılacak ve bu havuzdan yatırımı 1 milyon TL ve altında olan küçük yatırımcılara öncelik tanınarak ödeme yapılacak. Ayrıca SPK tasfiyeye alınan yatırım fonları ve borsa hisse işlemlerinde fahiş kazanç elde edip bu tutarları iade etmek isteyenler için TMSF bünyesinde "İsteğe Bağlı İade Hesapları" açıldığını duyurdu.