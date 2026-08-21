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Mabel Matiz'in "Ha Leylim" klibinde "müstehcenlik" suçu! Yurt dışına çıkış yasağı getirildi

Şarkıcı Mabel Matiz'in eşcinsel temaları işlediği "Ha Leylim" klibindeki adamın nikah masasına oturduğu kadına değil, aşık olduğu erkekle bakışması detayı tepki topladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca klibinde işlediği iddia edilen müstehcenlik suçundan hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı, ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına geldi. Savcılık ifadesinin ardından Matiz hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

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Mabel Matiz'in "Ha Leylim" klibinde "müstehcenlik" suçu! Yurt dışına çıkış yasağı getirildi

"Mabel Matiz" mahlası ile tanınan şarkıcı Fatih Karaca'nın "Ha Leylim" klibi mercek altında. Şarkıcı, söz konusu klibinde sanatsal üretim kisvesi altında geleneksel aile ve toplum yapısını sarsmayı amaçlayan eşcinsel temaları öne çıkarttı.

"HA LEYLİM" KLİBİNE MÜSTEHCENLİK SORUŞTURMASI

Eşcinsel bir adamın nikah masasına oturduğu kadına değil, aşık olduğu erkekle bakışması üzerine kurgulanan klip hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Mabel Matiz'e yurt dışı yasağı uygulandı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)Mabel Matiz'e yurt dışı yasağı uygulandı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)

Video Oynatma İkonu Mabel Matiz’e yurt dışına çıkış yasağı!
Mabel Matiz’e yurt dışına çıkış yasağı! Müstehcenlik soruşturmasında karar çıktıMabel Matiz’e yurt dışına çıkış yasağı! Müstehcenlik soruşturmasında karar çıktı
Mabel Matiz’e yurt dışına çıkış yasağı! 'Müstehcenlik' soruşturmasında karar çıktı

Mabel Matiz, şarkının sözleri ve video klibine ilişkin müstehcenlik suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına geldi.

Mabel Matiz’in Ha Leylim klibine soruşturma! Düğünde eşcinsel tema... RTÜK bunları görmez!Mabel Matiz’in Ha Leylim klibine soruşturma! Düğünde eşcinsel tema... RTÜK bunları görmez!

YURT DIŞI YASAĞI GETİRİLDİ

Savcılık ifadesinin ardından Matiz yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Talep doğrultusunda adli kontrol uygulanan Matiz, işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.

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