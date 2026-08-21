Mabel Matiz'in "Ha Leylim" klibinde "müstehcenlik" suçu! Yurt dışına çıkış yasağı getirildi

"Mabel Matiz" mahlası ile tanınan şarkıcı Fatih Karaca'nın "Ha Leylim" klibi mercek altında. Şarkıcı, söz konusu klibinde sanatsal üretim kisvesi altında geleneksel aile ve toplum yapısını sarsmayı amaçlayan eşcinsel temaları öne çıkarttı.

"HA LEYLİM" KLİBİNE MÜSTEHCENLİK SORUŞTURMASI

Eşcinsel bir adamın nikah masasına oturduğu kadına değil, aşık olduğu erkekle bakışması üzerine kurgulanan klip hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Mabel Matiz'e yurt dışı yasağı uygulandı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)

Mabel Matiz’e yurt dışına çıkış yasağı!

Mabel Matiz, şarkının sözleri ve video klibine ilişkin müstehcenlik suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına geldi.

YURT DIŞI YASAĞI GETİRİLDİ

Savcılık ifadesinin ardından Matiz yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Talep doğrultusunda adli kontrol uygulanan Matiz, işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.