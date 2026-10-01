İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ile İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) iş birliğinde organize edilen Filistin Günü programında konuştu. Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre Erdoğan, Gazze'de terörist devlet İsrail'in katliamlarının sürdüğünü belirterek, "Filistin duyarlılığımızı her platformda taşıyoruz. Bugün burada tarif edilen Filistin Günü gerçekten bütün Müslüman ülkelere, bütün Müslüman başkentlere, şehirlere örnek olacak bir program oldu." dedi.

Bilal Erdoğan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ile İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nda konuştu (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi ve AA) BOYKOT ÇAĞRISI Gazze'de işgalci İsrail'in "sivil" görüntüsü altında hırsızlık ve talan yaptığını, Filistinlilere zulüm yaşattığını belirten Erdoğan, "Onlarca, yüzlerce markayla kafa karışıklığından ziyade boykot yapılması gereken en önemli markalar üzerinde yoğunlaşılması gerektiğini savunuyorum. Eğer bunu başarabilirsek o zaman dünyadaki Filistin dostu hareketin daha da güçlendiğini ve cesaretlendiğini göreceğiz. Şu anda bırakın Gazze'yi, Batı Şeria'da İsrailli işgalciler, onlara 'sivil' deniyor. Onlar sivil değil, onlar hırsız, talancı ve işgalci. Dünyaya Orta Doğu'nun tek demokrasisi olarak pazarlanan rejimin bir soykırımcı, hırsız, talan rejimi olduğunu bütün dünya izliyor." diye konuştu.