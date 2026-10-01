Bilal Erdoğan’dan Gazze ve Filistin mesajı: “Bu soykırımı unutursak kanımız kurusun”
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Gazze'deki katliamlara tepki göstererek dikkat çeken mesajlar verdi. Gazze'de 28 bini çocuk 75 bin Müslüman'ın katledildiğini belirten Bilal Erdoğan: Bu soykırımı unutursak kanımız kurusun. Filistinlilerin Gazze'den, Batı Şeria'dan çıkarılmaya çalışılmasına yönelik hiçbir öneriyi kabul etmiyoruz.
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ile İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) iş birliğinde organize edilen Filistin Günü programında konuştu.
Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre Erdoğan, Gazze'de terörist devlet İsrail'in katliamlarının sürdüğünü belirterek, "Filistin duyarlılığımızı her platformda taşıyoruz. Bugün burada tarif edilen Filistin Günü gerçekten bütün Müslüman ülkelere, bütün Müslüman başkentlere, şehirlere örnek olacak bir program oldu." dedi.
BOYKOT ÇAĞRISI
Gazze'de işgalci İsrail'in "sivil" görüntüsü altında hırsızlık ve talan yaptığını, Filistinlilere zulüm yaşattığını belirten Erdoğan, "Onlarca, yüzlerce markayla kafa karışıklığından ziyade boykot yapılması gereken en önemli markalar üzerinde yoğunlaşılması gerektiğini savunuyorum. Eğer bunu başarabilirsek o zaman dünyadaki Filistin dostu hareketin daha da güçlendiğini ve cesaretlendiğini göreceğiz. Şu anda bırakın Gazze'yi, Batı Şeria'da İsrailli işgalciler, onlara 'sivil' deniyor. Onlar sivil değil, onlar hırsız, talancı ve işgalci. Dünyaya Orta Doğu'nun tek demokrasisi olarak pazarlanan rejimin bir soykırımcı, hırsız, talan rejimi olduğunu bütün dünya izliyor." diye konuştu.
GAZZE'DEKİ KATLİAM
Gazze'de 28 bini çocuk olmak üzere 75 bin insanın katledildiğini anımsatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çocuklar okullarına gidemiyor. Enkazların arasında oynamaya çalışıyorlar. Eğer bu konudaki hassasiyetimizi yitirirsek, bu soykırımı unutursak kanımız kurusun. Filistinlilerin Gazze'den, Batı Şeria'dan çıkarılmaya çalışılmasına yönelik hiçbir öneriyi kabul etmiyoruz. 'Filistinlileri alalım, şurada kamplara koyalım' diyecekler. Bunları asla kabul etmeyeceğiz. Filistinli kardeşlerimiz topraklarına, vatanlarına sahip çıkmak için ne kadar dirayet gösterdilerse biz de onlar o dirayetleri sürdürdükleri sürece onların arkasında durmaya devam edeceğiz. Bu sadece İslam âleminin, Türkiye'nin meselesi değil. Bu insanlığın meselesi."
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