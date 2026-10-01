Aynı şehirde iki ayrı mahkemenin farklı karar vermesi üzerine devreye giren Yargıtay, "Tazminat verilmeli" dedi. Yüksek Mahkeme, işçiye hak ettiği süreden daha fazla izin kullandırılmış olmasının bile izin süresine ilişkin ücretin peşin ödenmesi yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağına dikkat çekti.

İş Kanunu kapsamında, yıllık izin kullanan işçiye yıllık izin süresine ilişkin ücretinin izne çıkışta peşin olarak ödenmesi gerekiyor. İzne giderken peşin ödeme ya da avans alamayıp istifa eden işçilere tazminat verilmesi konusu Yargıtay 'a taşındı.

Dosya istinafa taşındı, itiraz reddedildi. Aynı şehirde, aynı binada aynı davalarda iki farklı dairenin kesin nitelikteki kararlarının uyuşmaması üzerine devreye Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu girdi. Kurul, yıllık izne çıkan işçiye peşin ödeme ya da avans verilmemesi durumunda nasıl hüküm kurulması konusunda Yargıtay'ın kapısını çaldı.

Mahkeme, feshin haklı olduğuna, davacıya kıdem tazminatı ödenmesi gerektiğine hükmetti. Karar istinafa taşındı, itiraz reddedildi. Benzer bir durum yaşayan B.K. isimli işçi de izne çıkarken peşin ödeme alamadığı için istifa etti. Kıdem tazminatı alamayan B.K., iş mahkemesinin kapısını çaldı.

Yıllık izne giderken izin dönemine ait ücreti peşin alamayan A.B., iş mahkemesinin yolunu tuttu. A.B., izne çıkışı peşin ödeme ya da avans alamadığı için iş sözleşmesini haklı olarak feshettiğini dile getirdi.

Ödeme gecikirse kıdem yolu açılıyor

TALEBİ OLMASI DA ŞART DEĞİL

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, kararında işverenin yıllık izin ücreti ödeme yükümlülüğünü düzenleyen 4857 sayılı İş Kanunu'nun 57. maddesindeki, "İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izne başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır." hükmünü hatırlattı. Kararda, yıllık ücretli izinden önce çalışanın talebi olmasa dahi işverenin yıllık izin ücretini peşin veya avans olarak ödememesinin İş Kanunu'nun 24/II-(e) hükmündeki işveren tarafından işçiye ücretinin kanun hükümlerine uygun olarak ödenmesi ve aynı maddenin (f) alt bendinde çalışma şartlarının uygulanması düzenlemelerine aykırılık oluşturacağı ve haklı nedenle fesih gerekçesi olacağı vurgulandı.

Yargıtay kararında şöyle denildi: "Davalı tarafça aksi savunulmuş ise de davacıya nispi emredici nitelikte olan 4857 sayılı Kanun'un 53. maddesine göre hak kazandığı yıllık izin süresinin üstünde yıllık izin kullandırılmış olması, izin başlamadan evvel peşinen veya avans olarak ödenmesi yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Yıllık izne ilişkin ücretin, yıllık izne ayrılmadan evvel ödenmediği gerekçesiyle yapılan fesih haklı nedene dayalıdır."

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