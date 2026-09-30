Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerle ilgili savcılık işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklama, 1'i ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Fatmagül Lafçı hakkında adli kontrol talep edildi.

1 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL TALEBİ

Fatmagül Lafçı ise adli kontrol uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında mali hareketlerin ayrıntılı şekilde incelenmesi için 17 Eylül'de MASAK'a müzekkere göndermişti. Yazıda, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlere bağlı kuruluşların yöneticilerine ilişkin mali verilerin Başsavcılığa iletilmesi talep edilmişti.

Savcılık, şirketlerin tüm yöneticilerinin kimlik bilgilerinin belirlenmesini, bu kişilerin 2024'ten itibaren gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferleriyle hesaplarındaki tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde gönderilmesini istemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar çok sayıda şirket yöneticisi hakkında işlem yapıldı.

Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanan isimler arasında yer aldı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Üç şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Başka bir operasyonda adliyeye sevk edilen Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey hakkında tutuklama kararı verilirken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen bir başka 21 kişilik gruptan 19'u tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Devam eden operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Sonraki süreçte gözaltına alınan şüphelilerden 5'i hakkında tutuklama, 7'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Bu kararlarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 56'ya yükseldi.

Öte yandan daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirilen ve yakalama kararı çıkarılan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alınmıştı.

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