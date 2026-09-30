Tuzla'daki iki mahallede koku alarmı: Sorumlusu İSKİ
İstanbul Tuzla'nın Orta ve Şifa mahallelerinde yoğun koku şikâyetleri üzerine belediye ekipleri harekete geçti. İlk incelemelerde Orta Mahalle'deki kanalizasyon hattına kaçak deşarj yapıldığı belirlendi. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, İSKİ'nin bilgilendirilmesine rağmen henüz çalışma başlatmadığını belirterek kurumu sorumlu davranmaya çağırdı.
Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, ilçenin Orta ve Şifa mahallelerinde yaşanan yoğun koku şikâyetlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Dün akşam saatlerinden itibaren özellikle iki mahallede ortaya çıkan koku iddialarının araştırılmaya başlandığını belirten Bingöl, belediye ekiplerinin sahada denetimlerini sürdürdüğünü bildirdi.
Bingöl, vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine koku denetim aracı ve belediye ekiplerinin bölgede inceleme başlattığını ifade etti.
ORTA MAHALLE'DE KANALİZASYON HATTINA KAÇAK DEŞARJ TESPİT EDİLDİ
Belediye ekiplerinin ilk saha kontrollerinde Orta Mahalle'deki kanalizasyon hattına kaçak deşarj yapıldığının belirlendiğini aktaran Bingöl, deşarjın kaynağının ve sorumluların tespiti için İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte çalışma yürütüldüğünü kaydetti.
Bingöl, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Sahadaki ekiplerimiz tarafından yapılan ilk kontrollerde Orta Mahalle'de kanalizasyon hattına kaçak bir deşarj yapıldığı belirlenmiştir. Deşarjın kaynağının ve sorumlu kişi ya da kişilerin tespit edilmesi amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğümüzle tüm ekiplerimiz yoğun bir çalışma sürdürmektedir. İlk saha incelemelerinde söz konusu deşarjın kanalizasyon sistemi üzerinden Orta Mahalle'den Şifa Mahallesi'ne, oradan da sahil hattı ve İSKİ arıtma tesisi yönüne ilerlediği değerlendirilmiştir."
BAŞKAN BİNGÖL'DEN İSKİ'YE TEPKİ
Saha çalışmalarının ardından İSKİ'nin konu hakkında bilgilendirildiğini belirten Bingöl, kanalizasyon altyapısı ve atık su yönetiminin İSKİ'nin yetki ve sorumluluğunda olduğunu vurguladı.
İSKİ'nin henüz herhangi bir çalışma başlatmadığını ifade eden Bingöl, kuruma tepki göstererek şu açıklamada bulundu:
"Kanalizasyon altyapısı ve atıksu yönetimine ilişkin yetki ve sorumluluk İSKİ'ye aittir. Şikayetlerin geldiği ilk andan itibaren İSKİ, tarafımızca konu hakkında bilgilendirilmiştir ancak şu ana kadar henüz herhangi bir çalışma başlatmamıştır. Bu nedenle İSKİ'yi sorumlu davranmaya ve Tuzlalıların mağduriyetine seyirci kalmamaya davet ediyoruz. Vatandaşlarımızın yaşadığı rahatsızlığın farkındayız. Süreci titizlikle takip ediyoruz ve gelişmeler oldukça sizleri derhal bilgilendireceğiz."
VATANDAŞLARIN İHBARLARI KAYIT ALTINA ALINDI
Tuzla Belediyesi ekiplerinin Orta ve Şifa mahallelerindeki denetimlerinin sürdüğü bildirildi. Vatandaşlardan gelen bildirimlerin tek tek kayıt altına alındığını belirten Bingöl, koku şikâyetlerine neden olan kaçak deşarjın kaynağının ve sorumlularının belirlenmesi için çalışmaların devam ettiğini aktardı.
Bingöl, vatandaşların yaşadığı rahatsızlığın farkında olduklarını ve süreci yakından takip ettiklerini belirterek gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.