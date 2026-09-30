Saha çalışmalarının ardından İSKİ'nin konu hakkında bilgilendirildiğini belirten Bingöl, kanalizasyon altyapısı ve atık su yönetiminin İSKİ'nin yetki ve sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

"Kanalizasyon altyapısı ve atıksu yönetimine ilişkin yetki ve sorumluluk İSKİ'ye aittir. Şikayetlerin geldiği ilk andan itibaren İSKİ, tarafımızca konu hakkında bilgilendirilmiştir ancak şu ana kadar henüz herhangi bir çalışma başlatmamıştır. Bu nedenle İSKİ'yi sorumlu davranmaya ve Tuzlalıların mağduriyetine seyirci kalmamaya davet ediyoruz. Vatandaşlarımızın yaşadığı rahatsızlığın farkındayız. Süreci titizlikle takip ediyoruz ve gelişmeler oldukça sizleri derhal bilgilendireceğiz."

İSKİ'nin henüz herhangi bir çalışma başlatmadığını ifade eden Bingöl, kuruma tepki göstererek şu açıklamada bulundu:

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün sosyal medya paylaşımı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

VATANDAŞLARIN İHBARLARI KAYIT ALTINA ALINDI

Tuzla Belediyesi ekiplerinin Orta ve Şifa mahallelerindeki denetimlerinin sürdüğü bildirildi. Vatandaşlardan gelen bildirimlerin tek tek kayıt altına alındığını belirten Bingöl, koku şikâyetlerine neden olan kaçak deşarjın kaynağının ve sorumlularının belirlenmesi için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Bingöl, vatandaşların yaşadığı rahatsızlığın farkında olduklarını ve süreci yakından takip ettiklerini belirterek gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

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