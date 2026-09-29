Duruşma savcısının "30 milyon TL karşılığında ne aldınız?" sorusuna ise "Karşılığında hiçbir şey almadım. Ben para vermedim, kendisi bir şirket kurmuştu. O şirkete bana yüzde ellisinin hissesini verdi. Sonrasında yapacağımız tüm yatırımları birlikte yapacaktık ama pandemi süreci oluşundan dolayı bu faaliyeti gerçekleştiremedik" yanıtını verdi.

Doğan, yüzde 50 hisse karşılığı 30 milyon TL'yi elden verdiğini belirterek, "Karşılıklı anlaşarak ben hisselerini kendisine devrettim ve o şekilde ortaklığı sonlandırdık" dedi.

2021 ile 2025 arasında 111 milyarlık vurgun yapıldı. Davanın kilit isimlerinden tutuksuz sanık Yılmaz Doğan'ın duruşma savcısı ve mahkeme başkanı tarafından yapılan çapraz sorgusu, kirli finansal ağı gözler önüne serdi.

İmamoğlu davasının 24. duruşmasında, Cebeci maden sahasındaki hafriyat dökümü ve 30 milyon liralık ortaklık iddiası gündeme geldi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

MAHKEME BAŞKANI BİLE İSYAN ETTİ

Duruma tepki gösteren duruşma savcısı, "Bu nasıl bir ticari ilişki? Murat size kendisine ortak olmanız için niye 30 milyon TL veriyor?" sorusunu yöneltti.

Mahkeme Başkanının da devreye girerek, "O işlemi niye yaptınız? O 30 milyonu niye öyle bir girdi çıktı yaptınız, sebebi ne?" sorusu üzerine Doğan, "Bildiğim kadarıyla kendisinin hesaplarında olan parayı bir şekilde resmi olarak kullanması için ya da ihtiyacı olduğundan dolayı böyle bir şey yapmıştır" diyerek cevapladı.