İmamoğlu davasında 111 milyarlık hafriyat dosyası! 30 milyonluk ortaklık sorgusu
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında Cebeci maden sahalarındaki 111 milyarlık kaçak hafriyat vurgunu mercek altına alındı. Ticari sicilde hiçbir kaydı bulunmayan 30 milyonluk hisse devri için sanık Yılmaz Doğan'ın "Para vermedim, karşılığında hiçbir şey almadım" şeklindeki akıl almaz savunması mahkeme başkanı ve savcıyı isyan ettirdi.
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 2. celsesinin 24. duruşmasında, Cebeci maden sahalarındaki kaçak hafriyat dökümü ve milyonlarca liralık suç gelirinin aklanması mercek altına alındı.
Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu suç örgütü, Cebeci maden sahasında faaliyet gösteren şirketi baskı, şantaj yoluyla ele geçirdi. Ardından İSTAÇ'ı devre dışı bırakarak tüm maden sahasını kaçak hafriyat dökümüne açtı.
2021 ile 2025 arasında 111 milyarlık vurgun yapıldı. Davanın kilit isimlerinden tutuksuz sanık Yılmaz Doğan'ın duruşma savcısı ve mahkeme başkanı tarafından yapılan çapraz sorgusu, kirli finansal ağı gözler önüne serdi.
30 MİLYON LİRALIK TİYATRO
Sorguda, kâğıt üzerinde Kuzey Gayrimenkul şirketinin yüzde 50 hissesini devralan Yılmaz Doğan'a, bu ortaklık karşılığında ödediği 30 milyon TL'nin kaynağı soruldu.
Doğan, yüzde 50 hisse karşılığı 30 milyon TL'yi elden verdiğini belirterek, "Karşılıklı anlaşarak ben hisselerini kendisine devrettim ve o şekilde ortaklığı sonlandırdık" dedi.
Duruşma savcısının "30 milyon TL karşılığında ne aldınız?" sorusuna ise "Karşılığında hiçbir şey almadım. Ben para vermedim, kendisi bir şirket kurmuştu. O şirkete bana yüzde ellisinin hissesini verdi. Sonrasında yapacağımız tüm yatırımları birlikte yapacaktık ama pandemi süreci oluşundan dolayı bu faaliyeti gerçekleştiremedik" yanıtını verdi.
MAHKEME BAŞKANI BİLE İSYAN ETTİ
Duruma tepki gösteren duruşma savcısı, "Bu nasıl bir ticari ilişki? Murat size kendisine ortak olmanız için niye 30 milyon TL veriyor?" sorusunu yöneltti.
Mahkeme Başkanının da devreye girerek, "O işlemi niye yaptınız? O 30 milyonu niye öyle bir girdi çıktı yaptınız, sebebi ne?" sorusu üzerine Doğan, "Bildiğim kadarıyla kendisinin hesaplarında olan parayı bir şekilde resmi olarak kullanması için ya da ihtiyacı olduğundan dolayı böyle bir şey yapmıştır" diyerek cevapladı.
RESMİYETTE VAR, SİCİLDE YOK
30 milyon liralık devasa para trafiğine ve yüzde 50'lik hisse devrine rağmen işlemlerin Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer almadığı ortaya çıktı. Savcının "Bu hisse devri Ticaret Sicil Gazetesi'nde açıklandı mı?" sorusuna sanık Doğan, "Ticaret Sicil Gazetesi'ne yansıtılmadı, sadece şirket pay defterine işlenmişti" yanıtını verdi.
Çapraz sorgu esnasında Doğan'ın, ortak olduğunu iddia ettiği Kuzey Gayrimenkul üzerinden hafriyat alanına ilişkin fiziki hiçbir yatırım, harcama veya inşaat faaliyeti yapmadığı da ortaya çıktı.
RESTORANDA KAÇAK DÖKÜM TOPLANTISI
Doğan, Defne Restoran, Onur Tüketim ve Lokal Cafe gibi işletmelerin sahibi olduğunu belirterek, İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'i Beylikdüzü'nden 25 yıldır tanıdığını beyan etti. Kaçak döküm meselelerinin görüşüldüğü Defne Restorandaki toplantı sorulduğunda ise Doğan, "Yemek yemeye geldiklerini duymuştum. O gün ben yoktum ama bilgim oldu" diyerek adresi doğruladı.
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