İletişim Başkanı Burhanettin Duran, piyasalardaki sağlıklı işleyişi bozan girişimlere karşı kararlılık mesajı vererek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın fon piyasalarında yaşanan gelişmelere ilişkin ortaya koyduğu çerçeve açıktır. Milletimizin hakkına ve hukukuna zarar veren, piyasaların sağlıklı işleyişini bozan eylemler karşılıksız bırakılmayacak; sorumluluğu bulunanlar konumlarına bakılmaksızın hukuk önünde hesap verecektir."

Duran, ilgili kurumların bir taraftan soruşturma ve tasfiye süreçlerini yürüttüğünü, diğer taraftan yatırımcıların haklarının korunması ve sermaye piyasalarının güvenli, şeffaf işleyişinin güçlendirilmesi için gerekli tüm adımları attığını ifade etti.

"RİSK FİNANSAL SİSTEMİN GENELİNE YÖNELİK DEĞİL"

Fon piyasasında ortaya çıkan tablonun boyutuna değinen Burhanettin Duran, sorunun sınırlı bir alanda kaldığına dikkat çekti:

"Yaşanan sorunun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde bulunduğu ve finansal sistemimizin geneline yönelik bir risk oluşturmadığı resmî açıklamalarla ortaya konulmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız bu gerçeğin altını çizerken, sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vereceğini açık biçimde ifade etmiştir."

Finansal istikrarın korunması ile hukuki sürecin kararlılıkla yürütülmesinin aynı yaklaşımın iki temel unsuru olduğunu belirten Duran; kurumların likidite ve bulaşma risklerine karşı tedbir aldığını, piyasa bozucu işlemlere yönelik inceleme ve soruşturmaların ise aralıksız sürdüğünü kaydetti.