İletişim Başkanı Duran'dan fon soruşturması açıklaması: Vatandaşın hakkı teminat altında!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, fon piyasalarında yaşanan son gelişmeler ve yürütülen soruşturma süreçlerine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu çerçevenin son derece net olduğunu vurgulayan Duran, milletin hakkına ve hukukuna zarar veren hiçbir eylemin cezasız kalmayacağını belirtti.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, piyasalardaki sağlıklı işleyişi bozan girişimlere karşı kararlılık mesajı vererek şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın fon piyasalarında yaşanan gelişmelere ilişkin ortaya koyduğu çerçeve açıktır. Milletimizin hakkına ve hukukuna zarar veren, piyasaların sağlıklı işleyişini bozan eylemler karşılıksız bırakılmayacak; sorumluluğu bulunanlar konumlarına bakılmaksızın hukuk önünde hesap verecektir."
Duran, ilgili kurumların bir taraftan soruşturma ve tasfiye süreçlerini yürüttüğünü, diğer taraftan yatırımcıların haklarının korunması ve sermaye piyasalarının güvenli, şeffaf işleyişinin güçlendirilmesi için gerekli tüm adımları attığını ifade etti.
"RİSK FİNANSAL SİSTEMİN GENELİNE YÖNELİK DEĞİL"
Fon piyasasında ortaya çıkan tablonun boyutuna değinen Burhanettin Duran, sorunun sınırlı bir alanda kaldığına dikkat çekti:
"Yaşanan sorunun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde bulunduğu ve finansal sistemimizin geneline yönelik bir risk oluşturmadığı resmî açıklamalarla ortaya konulmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız bu gerçeğin altını çizerken, sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vereceğini açık biçimde ifade etmiştir."
Finansal istikrarın korunması ile hukuki sürecin kararlılıkla yürütülmesinin aynı yaklaşımın iki temel unsuru olduğunu belirten Duran; kurumların likidite ve bulaşma risklerine karşı tedbir aldığını, piyasa bozucu işlemlere yönelik inceleme ve soruşturmaların ise aralıksız sürdüğünü kaydetti.
DEVLET KURUMLARI EŞ ZAMANLI VE KOORDİNELİ DEVREDE
Tasfiye ve ödeme işlemlerinin adil, sağlıklı ve en kısa sürede tamamlanması için devletin tüm birimlerinin ortak hareket ettiğini belirten İletişim Başkanı Burhanettin Duran, kurulan mekanizmaya işaret etti:
Çok Yönlü Mücadele: Finansal İstikrar Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ekonomi yönetimi ve adli makamlar eş zamanlı çalışıyor.
Fon Koordinasyon Kurulu: Tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek yürütülmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında kurulan Fon Koordinasyon Kurulu sürecin genel koordinasyonunu sağlayacak.
Kalıcı Düzenlemeler: Yalnızca mevcut mağduriyetler çözülmekle kalmayıp, benzer sorunların tekrarını önleyecek idari ve hukuki denetim mekanizmaları güçlendirilecek.
"SİYASİ POLEMİK VE ALGI TARTIŞMALARINA GEÇİT VERİLMEYECEK"
Sürecin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bizzat ve yakın takibe alındığını belirten Burhanettin Duran, meseleyi saptırmak isteyen çevrelere karşı da net konuştu:
"Sürecin siyasi polemiklere ve algı tartışmalarına çekilmesi, ne hukukun işleyişini ne de vatandaşlarımızın haklarının korunmasına yönelik kararlılığı gölgeleyemez. Bu meselede belirleyici olan söylemler değil; hukuk, şeffaflık ve milletimizin hakkıdır."
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