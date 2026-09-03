Handan Sonel



200'Ü AŞKIN KİŞİ DİNLENDİ, KAHRAMAN ÇİFTİNİN ARAÇ TRAFİĞİ DOSYADAN GİZLENDİ



Soruşturmada dikkat çekilen bir diğer önemli husus ise ilk tahkikatın nasıl yürütüldüğü oldu. Başsavcılığın ifade sırasında şüphelilere aktardığı değerlendirmeye göre, Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından 200'ü aşkın kişinin kısa sürede "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadesine başvuruldu.

Ancak olay günü 12.00-13.00 arasında Dinar Köprüsü ve üniversite güzergâhındaki PTS kayıtlarında bulunan bazı kritik araç sürücüleri ve yolcuların ifadelerinin alınmadığı tespit edildi. Bunlar arasında Kahraman çiftinin bulunduğu aracın da yer aldığı kaydedildi. Başsavcılık, kritik araç ve kişilerin dosya dışında bırakılmasını "bilinçli, planlı ve organize bir delil karartma faaliyeti" şüphesi kapsamında değerlendirdiğini şüphelilere bildirdi. Ali Kahraman ise bu konuda "Keşke bizim de o ifadesi alınan şahıslar gibi bizi de çağırıp ifademizi alsalardı." dedi.



Burçin Hızlı Kahraman da çağrılmaları halinde ifade vermeye geleceklerini belirterek neden soruşturmaya dahil edilmediklerini bilmediğini savundu.



GÜZERGAHTA "176 KAMERA VARDI, ÖLÜ NOKTA YOKTU" DEDİ, SONRA İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ



Eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'a, Gülistan Doku'nun kaybolduğu güzergâhtaki kamera sistemi de ayrıntılı olarak soruldu. Kahraman ilk ifadesinde Tunceli-Elazığ yolu üzerinde, Elmalık Karakolu'na kadar "hiçbir ölü nokta olmayacak şekilde" yaklaşık 176 kamera bulunduğunu söyledi.



Kameraların 24 saat izlendiğini, kendisinin görev yaptığı dönemde sistemlerin faal olduğunu ve üst düzey komutanlara verilen brifinglerde de güzergahta ölü nokta bulunmadığının anlatıldığını belirtti. Ancak Başsavcılık, Gülistan Doku'nun son görüldüğü Sarısaltuk Viyadüğü'nün yaklaşık 800 metre Tunceli ve 500 metre Elazığ tarafında kamera görüntüsünün bulunmadığını hatırlattı.



Bunun üzerine Kahraman "Ben bütün kameraların ölü bölge olmayacak şekilde olduğunu söyledim ama o bölgede yanılmış olabilirim." dedi. Kahraman daha sonra Sarısaltuk Viyadüğü'nün polis sorumluluk bölgesinde kaldığını belirterek önceki anlatımını düzeltti.

Gülistan Doku



KAYIPTAN BİR GÜN ÖNCE SONEL'E "KULE BİLGİLERİ" GÖNDERMİŞ



Ali Kahraman'ın ifadesinde ortaya çıkan dikkat çekici bir başka ayrıntı ise olaydan bir gün önceki mesaj trafiği oldu. Başsavcılık, Kahraman'a 4 Ocak 2020 tarihinde Tuncay Sonel'e "yaşam alanlı kule bilgileri" başlıklı Excel görüntüsü göndermesini sordu.



Kahraman, Sonel'in kendisine "Şu an valilikte toplantıdayız, çok acil kule bilgilerine ihtiyacımız var" şeklinde mesaj gönderdiğini savundu. O tarihte Gaziantep'te görevli olmasına rağmen Tunceli'de bulunduğu hatırlatılan Kahraman, ilgili personelden bilgileri istediğini ve kendisine ulaşınca Tuncay Sonel'e ilettiğini söyledi.



SONEL'İN SİNYAL SAVUNMASINI "İNANDIRICI BULMUYORUM" DEDİ



Ali Kahraman'a Tuncay Sonel'in Gülistan Doku'ya ait yeni SIM kartı Gökhan Ertok'a göndermesine ilişkin "sinyal tespiti yaptırmak istedim" şeklindeki savunması da soruldu.



Kahraman, valilik makamındaki bir kişinin yerel kolluk birimleri aracılığıyla sinyal bilgilerine kısa sürede ulaşılabileceğini bilmemesinin mümkün olmadığını belirterek "Tuncay Sonel'in savunmasını açıkçası ben de inandırıcı bulmuyorum." dedi.



ŞÜPHELİ KAHRAMAN: "TUNCAY SONEL KORUCULARI MANİPÜLE EDEBİLİRDİ"



Kahraman'ın geçmişte Tunceli'de karma timler ve güvenlik korucularından sorumlu en üst düzey isimlerden biri olması da soruşturmada gündeme geldi. Ali Kahraman, Tuncay Sonel'in kendisine veya koruculara Gülistan Doku konusunda herhangi bir talimat verdiğini reddetti.



Ancak eski vali hakkında dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu: "Tuncay Sonel'in korucular üzerinde tahakküm kurabileceğini ve onları manipüle edebileceğini düşünüyorum. Çünkü öyle bir karakteri vardı, herkesi ikna edebilme, manipüle etme, algı yönetme hususlarında mahirdi." Kahraman, kendisinin herhangi bir yasa dışı talimata uymadığını ve koruculara da böyle bir talimat vermediğini savundu.



ESKİ KORUCU FATİH ÖZMEN VE KOÇPINAR TESPİTİ DE SORULDU



Başsavcılık, Ali Kahraman'a soruşturmanın en kritik yeni delillerinden biri olarak değerlendirilen Fatih Özmen'e ilişkin baz kayıtlarını da sordu. İfade tutanağında Başsavcılık, yer altı görüntüleme çalışması ve bilirkişi raporunda Koçpınar köyünde bir kişinin gömülüp sonradan çıkarıldığına ilişkin bulgular bulunduğunu aktardı.



Dosyadaki değerlendirmeye göre, eski korucu Fatih Özmen'in 5 Ocak 2020 saat 23.11 ile 6 Ocak saat 06.43 arasında söz konusu bölgede sabit baz verdiği belirtildi. Başsavcılık, gizli tanık beyanları ve diğer teknik verileri birlikte değerlendirerek Gülistan Doku'nun öldürülmesinin ardından cesedin Şükrü Eroğlu ve Fatih Özmen tarafından Koçpınar'daki mezarlık yakınına götürülüp gömüldüğü yönünde hukuki kanaat oluştuğunu Ali Kahraman'a bildirdi.



Kahraman ise Fatih Özmen'i görevinden dolayı tanıdığını ancak aralarında özel bir samimiyet bulunmadığını, son 3-4 yıldır da görüşmediğini savundu.