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Kooperatif maskesiyle TOKİ arazisini satan şebekeye operasyon: 95 milyon lira kriptodan çıktı

Kendilerini kooperatif yöneticisi olarak tanıtıp TOKİ arazisini sahte belgelerle pazarlayan dolandırıcılık şebekesine yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. MASAK raporlarıyla desteklenen incelemelerde, şebekenin 95 milyon 500 bin lira haksız kazanç sağladığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 7’si cezaevine gönderilirken, dolandırılan kişi sayısının artabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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Kooperatif maskesiyle TOKİ arazisini satan şebekeye operasyon: 95 milyon lira kriptodan çıktı

Başkentte devletin arazisini kendi üzerlerine kayıtlıymış gibi göstererek milyonlarca liralık soygun yapan şebekenin oyunu bozuldu.

SAHTE MİRAS YALANIYLA OLMAYAN ARAZİLERİ SATMIŞLAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince nitelikli dolandırıcılık ile resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik kapsamlı çalışma yürütüldü.

Ankara merkezli İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen konut dolandırıcılığı operasyonlarında, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) ait araziyi kendilerine miras kalmış gibi göstererek sahte belgelerle sattıkları belirlenen 15 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen mali şube ekipleri, TOKİ arazisini sahte belgelerle miras kalmış gibi gösterip satan şebekeye 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen mali şube ekipleri, TOKİ arazisini sahte belgelerle miras kalmış gibi gösterip satan şebekeye 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

KOOPERATİF YÖNETİCİSİ MASKESİ

Yapılan incelemelerde şüphelilerin kendilerini kooperatif başkanı, kooperatif başkan yardımcısı ile muhasip üye olarak tanıttıkları ortaya çıktı.

Şüphelilerin, gerçekte TOKİ'ye ait olan arsanın kendilerine miras kaldığını öne sürdükleri, hazırladıkları sahte belgeler üzerinden araziyi 20 farklı kişiye sattıkları belirlendi.

Operasyonlar kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda kişiye ait satış belgesi, ödeme dekontu ve sahte belge ele geçirildi.

Kendilerini kooperatif yöneticisi olarak tanıtan şüphelilerin, 20 kişiyi dolandırarak elde ettikleri 95 milyon 500 bin lira tutarındaki haksız kazancı kripto para hesaplarına aktardıkları saptandı. Kendilerini kooperatif yöneticisi olarak tanıtan şüphelilerin, 20 kişiyi dolandırarak elde ettikleri 95 milyon 500 bin lira tutarındaki haksız kazancı kripto para hesaplarına aktardıkları saptandı.

ÇARPTIKLARI 95 MİLYONU KRİPTOYA AKTARDILAR

Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) temin edilen hesap hareketlerinin incelenmesiyle şüphelilerin yaklaşık 95 milyon 500 bin lira haksız maddi menfaat sağladığı saptandı.

Şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri haksız kazancın izini kaybettirmek, para hareketlerinin takibini zorlaştırmak amacıyla paraları kripto para uygulamalarına aktardıkları tespit edildi.

MASAK raporlarıyla desteklenen soruşturmada, 80 kişinin daha aynı yöntemle dolandırılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.MASAK raporlarıyla desteklenen soruşturmada, 80 kişinin daha aynı yöntemle dolandırılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

80 KİŞİ DAHA TUZAKTA

İncelemelerde ayrıca, müracaatta bulunan 20 kişinin dışında yaklaşık 80 kişinin daha para transferlerinin açıklama bölümüne aynı ada ile parsel bilgilerini yazarak şüphelilere ödeme yaptığı ortaya çıktı.

Bu tespit üzerine aynı arsanın sahte belgeler kullanılarak çok daha fazla kişiye satılmış olabileceği değerlendirildi.

Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

7 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 15 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

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