Başkentte devletin arazisini kendi üzerlerine kayıtlıymış gibi göstererek milyonlarca liralık soygun yapan şebekenin oyunu bozuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen mali şube ekipleri, TOKİ arazisini sahte belgelerle miras kalmış gibi gösterip satan şebekeye 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

Ankara merkezli İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir 'de eş zamanlı düzenlenen konut dolandırıcılığı operasyonlarında, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ( TOKİ ) ait araziyi kendilerine miras kalmış gibi göstererek sahte belgelerle sattıkları belirlenen 15 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince nitelikli dolandırıcılık ile resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik kapsamlı çalışma yürütüldü.

SAHTE MİRAS YALANIYLA OLMAYAN ARAZİLERİ SATMIŞLAR

KOOPERATİF YÖNETİCİSİ MASKESİ

Yapılan incelemelerde şüphelilerin kendilerini kooperatif başkanı, kooperatif başkan yardımcısı ile muhasip üye olarak tanıttıkları ortaya çıktı.

Şüphelilerin, gerçekte TOKİ'ye ait olan arsanın kendilerine miras kaldığını öne sürdükleri, hazırladıkları sahte belgeler üzerinden araziyi 20 farklı kişiye sattıkları belirlendi.

Operasyonlar kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda kişiye ait satış belgesi, ödeme dekontu ve sahte belge ele geçirildi.

Kendilerini kooperatif yöneticisi olarak tanıtan şüphelilerin, 20 kişiyi dolandırarak elde ettikleri 95 milyon 500 bin lira tutarındaki haksız kazancı kripto para hesaplarına aktardıkları saptandı.