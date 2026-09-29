Ekrem İmamoğlu ve Merdan Yanardağ’ın casusluk davasında tutukluluğa devam kararı!
Siyasal casusluk suçlamasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün tutukluluğunun devamına karar verildi. Duruşmada tanık şoförün turnikelerde zarf içinde euro teslimatı itirafı, yurt dışı şirket hesapları ve MASAK tespitleri davaya damga vurdu. İşte davanın tüm arka planı ve son gelişmeler...
Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün 'siyasal casusluk' suçlamasıyla yargılandığı davanın üçüncü duruşması Silivri'de görüldü.
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, stratejist Necati Özkan ve iş insanı Hüseyin Gün'ün 5237 sayılı TCK'nın 328. maddesi uyarınca "Siyasal veya Askeri Casusluk" suçundan 15'şer yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandı.
Silivri'de Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar İmamoğlu, Özkan, Yanardağ ve Gün ile avukatları hazır bulundu. Duruşma savcısı; MİT Başkanlığı'na yazılan müzekkerelerin akıbetinin sorulması, mevcut delil durumu ile üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti nedeniyle sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti de savcılığın mütalaası doğrultusunda Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün'ün tutukluluk halinin devamına hükmetti.
DURUŞMADA TANIK İTİRAFI: "TURNİKELERİN ORADA ZARF İÇİNDE EURO VERDİM!"
Duruşmada Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının ardından tanıkların dinlenilmesine geçildi. Soruşturmanın kilit ismi Hüseyin Gün'ün eski şoförü tanık Berkay Yağlıcı, mahkeme huzurunda verdiği ifadede Merdan Yanardağ'a elden para taşıdığını itiraf etti.
Merdan Yanardağ'ı seçim döneminde yardım ve para götürdüğü için tanıdığını söyleyen Yağlıcı, mahkemedeki sorgusunda para trafiğini şöyle anlattı:
"Merdan Bey Hüseyin Beyin yanına gelip giderdi. Seher hanımdan (Seher Deniz Alaçam) dolayı tanıyorum. Seher hanımın vefatından sonra Hüseyin Bey ile daha çok yakınlaştık. Merdan Bey'i seçim zamanı yardım veya para götürdüğümden tanıyorum. Kendisinin yardımcı şoförü Tamer Bey vardı. Tamer Beyi arıyordum, Merdan Beye de ofisine gidip vermişliğim vardır."
Mahkeme başkanının "Ne parası götürüyordun, ne kadar götürdün?" sorusu üzerine tanık Yağlıcı skandal ayrıntıları açıkladı:
"Hüseyin Bey bazen zarfa koyuyordu, bankadan çekiyordum, götürüp teslim ediyordum. Kendisi 'Biz de yardım ediyoruz, bir katkımız olsun' diye gönderiyordu. Zarfın içine ben kendim koymuyordum. Farklı günlerde 5 bin euro, 10 bin euro çektim. Merdan Bey'e bizzat teslim etmemi söylüyordu. Ben de Tamer Bey'i arıyordum, Merdan Beye'e ofisinin girişinde turnikelerin orada bizzat teslim ettim."
Tanığın itirafı sonrası söz alan sanık Merdan Yanardağ ise turnikelerde elden euro teslimatını "Hiçbir şekilde para almadım. Birinin getirip bana para vermesi mümkün değildir. Bir şoförün turnikelerin önünde bana zarfla para vermesi iş yerimizin olağan akışına aykırıdır" sözleriyle reddetmeye çalıştı.
"PARALAR PARTİ PARTİ YURT DIŞINA KAÇIRILDI, ABD'DE ŞİRKET KURULDU!"
Duruşmaya damga vuran bir diğer tanık Zeynep Şen ise şüpheli finans ve yurt dışı trafiğinin boyutlarını açığa çıkardı. Hüseyin Gün'ün manevi annesi Seher Deniz Alaçam'ın sekreteri olduğunu belirten Şen, Gün'ün yabancı konuklarla toplantılarını büyük bir gizlilikle yürüttüğünü söyledi:
"Hüseyin Bey 'Zaten bu ülkede yaşanmaz, bankadaki hesaplara el koyacaklar' derdi. Bunların neticesinde yurt dışında bir hesap açıldı ve paralar parti parti yurt dışına gitti. Daha sonra Hüseyin Bey Amerika'da bir şirket kurdu, o şirkete de paralar aktarıldı dönem dönem."
162 SAYFALIK İDDİANAMEDE NELER VAR?
Kamuoyunda büyük yankı uyandıran soruşturma, sanıkların yerel seçim süreçlerini manipüle etmek amacıyla kurdukları şüpheli ağın deşifre edilmesiyle başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 162 sayfalık iddianamede dikkat çeken 3 temel unsur öne çıkıyor:
1. Seçmen Verileri ve İBB E-Posta Sızıntısı İddiası:
İddianamede, 2019 yerel seçim kampanyasında İBB veri tabanında yer alan hassas verilerin, seçmen analizlerinin ve kurumsal e-posta şifrelerinin ele geçirilerek yabancı unsurlara aktarıldığı öne sürüldü. İddianamede, bu verilerin kullanılmasıyla kamuoyu üzerinde etki oluşturulmaya çalışıldığı öne sürüldü.
2. MASAK Raporları ve 85 Milyon TL'lik Şüpheli Trafik:
Finansal boyutta kilit isim olan iş insanı Hüseyin Gün'ün belirgin bir ticari faaliyeti olmamasına rağmen, hesaplarından 85 milyon TL tutarında nakit çekim gerçekleştirdiği tespit edildi. Bu kaynağın bir kısmının elden kayıt dışı euro olarak muhalif medya kanallarına aktarıldığı iddiası MASAK raporlarına yansıdı.
3. Yabancı İstihbarat Temasları ve ABD'ye Para Transferi:
Tanık Zeynep Şen'in ifadesine göre sanık Hüseyin Gün'ün yurt dışında şirketler kurarak paraların dönem dönem yurt dışına aktarıldığını söyledi. Hüseyin Gün'ün yabancı konsolosluk yetkilileriyle gizli sunumlar yaptığı ve şüpheli dış temaslar kurduğu iddianamede yer aldı.
SÜREÇ NASIL İLERLEDİ? GEÇMİŞ CELSELERİN ÖZETİ
1. Celse (Mayıs 2026): Sanıkların suçlamaları reddettiği ilk duruşmada, sanık Hüseyin Gün'ün kolluk kuvvetlerine dijital materyallerini teslim ettiği belirtildi. Mahkeme tutuklulukların devamına karar verdi.
2. Celse (Temmuz 2026): İBB veri sızıntılarına ilişkin teknik bilirkişi raporları dosyaya girdi. Mahkeme, MİT Başkanlığı'na yazılan resmi müzekkere cevabının beklenmesine karar vererek tutukluluk rejimini sürdürdü.
3. Celse (29 Eylül 2026): Şoförün zarfla euro teslimatı itirafı ve MİT yazısının henüz dosyaya dönmemesi gerekçesiyle savcılık mütalaası doğrultusunda tutukluluğun devamına karar verildi.
DEVLETE KARŞI KURULAN ÇARK CEZAEVİNDE KALDI!
Duruşma savcısının sanıkların üzerlerine atılı TCK 328 'siyasal veya askeri casusluk' suçunun vahametine vurgu yapması üzerine mahkeme heyeti kararını açıkladı.
Mahkeme, Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı 23 Aralık 2026 tarihine erteledi. Kirli ittifakın aktörleri cezaevinden çıkamadı.