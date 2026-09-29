Seher Deniz Alaçam ve Ekrem İmamoğlu. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)

Merdan Yanardağ'ı seçim döneminde yardım ve para götürdüğü için tanıdığını söyleyen Yağlıcı, mahkemedeki sorgusunda para trafiğini şöyle anlattı:

"Merdan Bey Hüseyin Beyin yanına gelip giderdi. Seher hanımdan (Seher Deniz Alaçam) dolayı tanıyorum. Seher hanımın vefatından sonra Hüseyin Bey ile daha çok yakınlaştık. Merdan Bey'i seçim zamanı yardım veya para götürdüğümden tanıyorum. Kendisinin yardımcı şoförü Tamer Bey vardı. Tamer Beyi arıyordum, Merdan Beye de ofisine gidip vermişliğim vardır."

Mahkeme başkanının "Ne parası götürüyordun, ne kadar götürdün?" sorusu üzerine tanık Yağlıcı skandal ayrıntıları açıkladı:

"Hüseyin Bey bazen zarfa koyuyordu, bankadan çekiyordum, götürüp teslim ediyordum. Kendisi 'Biz de yardım ediyoruz, bir katkımız olsun' diye gönderiyordu. Zarfın içine ben kendim koymuyordum. Farklı günlerde 5 bin euro, 10 bin euro çektim. Merdan Bey'e bizzat teslim etmemi söylüyordu. Ben de Tamer Bey'i arıyordum, Merdan Beye'e ofisinin girişinde turnikelerin orada bizzat teslim ettim."

Tanığın itirafı sonrası söz alan sanık Merdan Yanardağ ise turnikelerde elden euro teslimatını "Hiçbir şekilde para almadım. Birinin getirip bana para vermesi mümkün değildir. Bir şoförün turnikelerin önünde bana zarfla para vermesi iş yerimizin olağan akışına aykırıdır" sözleriyle reddetmeye çalıştı.