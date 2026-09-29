ODINE paylarında yüksek hacimli işlemleri bulunan Cengiz Avcı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarıldı. Avcı'nın banka hesapları taşınır ve taşınmazları ile tespit edilen diğer mal varlığı değerlerine de el koyma tedbiri uygulandı. Sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği yüksek hacimli işlemlerle bilinen Cengiz Avcı özellikle ODINE Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) paylarında yaptığı işlemlerle öne çıktı. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kayıtlarında Avcı adına ODINE paylarına ilişkin çok sayıda alım ve satım bildiriminin bulunduğu belirtildi.

Cengiz Avcı'nın mal varlığına el koyuldu ODINE HİSSESİNDEN YAKLAŞIK 15 MİLYAR TL KAZANÇ Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile yakın arkadaşlık ilişkisi bulunduğu belirtilen Cengiz Avcı'nın son bir yıllık dönemde yalnızca ODINE hissesi üzerinden yaklaşık 15 milyar TL kazanç sağladığı tespit edildi. Söz konusu kazancın yaklaşık 12 milyar TL'lik bölümünün aynı dönem içerisinde nakde çevrilerek sermaye piyasasından çıkarıldığı belirlendi. İŞLEMLERİN ARDINDAN YURT DIŞINA ÇIKTI Avcı'nın söz konusu işlemlerin ardından yurt dışına çıktığı ve halen yurt dışında bulunduğu tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.