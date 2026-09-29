Resmî Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararıyla yoksulluk nafakasında önemli bir düzenlemeye gidildi.

Nafaka ile ilgili yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv ve AA)

Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan "süresiz olarak" ibaresi iptal edilirken kararın 9 ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.