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Süresiz nafakada yeni dönem kapıda! Karar Resmî Gazete’de: Uygulama tarihi belli oldu

Anayasa Mahkemesi, yoksulluk nafakasında kritik bir karara imza attı. Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesindeki “süresiz olarak” ibaresi iptal edildi. Resmî Gazete’de yayımlanan kararın ne zaman yürürlüğe gireceği de belli oldu. İşte detaylar...

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Süresiz nafakada yeni dönem kapıda! Karar Resmî Gazete’de: Uygulama tarihi belli oldu

Resmî Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararıyla yoksulluk nafakasında önemli bir düzenlemeye gidildi.

Nafaka ile ilgili yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv ve AA)Nafaka ile ilgili yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv ve AA)

Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan "süresiz olarak" ibaresi iptal edilirken kararın 9 ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

9 ay sonra yürürlüğe girecek 9 ay sonra yürürlüğe girecek

KARAR RESMî GAZETE'DE

Yüksek Mahkemenin söz konusu hükmü, 30 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı. Böylece yoksulluk nafakasında süre tartışmasının merkezindeki ifade mevzuattan çıkarılmış oldu.

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Süresiz nafakada yeni dönem kapıda! Karar Resmî Gazete’de: Uygulama tarihi belli oldu-4 Süresiz nafakada yeni dönem kapıda! Karar Resmî Gazete’de: Uygulama tarihi belli oldu-5 Süresiz nafakada yeni dönem kapıda! Karar Resmî Gazete’de: Uygulama tarihi belli oldu-6

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