Süresiz nafakada yeni dönem kapıda! Karar Resmî Gazete’de: Uygulama tarihi belli oldu
Anayasa Mahkemesi, yoksulluk nafakasında kritik bir karara imza attı. Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesindeki “süresiz olarak” ibaresi iptal edildi. Resmî Gazete’de yayımlanan kararın ne zaman yürürlüğe gireceği de belli oldu. İşte detaylar...
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Resmî Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararıyla yoksulluk nafakasında önemli bir düzenlemeye gidildi.
Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan "süresiz olarak" ibaresi iptal edilirken kararın 9 ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.
KARAR RESMî GAZETE'DE
Yüksek Mahkemenin söz konusu hükmü, 30 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı. Böylece yoksulluk nafakasında süre tartışmasının merkezindeki ifade mevzuattan çıkarılmış oldu.
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel