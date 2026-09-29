Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre operasyonlar, uyuşturucu madde satıcıları ile yasa dışı kenevir ekimi yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirildi. Çalışmalarda 2 bin 205 narkotik ve asayiş ekibi görev aldı. Jandarma ekipleri, cumhuriyet başsavcılıklarıyla koordineli şekilde 35 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

İçişleri Bakanlığı paylaşımı (Foto: DHA)

653 KİLOGRAM UYUŞTURUCU, 410 BİN HAP ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 653 kilogram uyuşturucu madde ile 410 bin 412 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca yasa dışı ekimi yapılan 1 milyon 229 bin kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi.

172 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda gözaltına alınan 264 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 172'si çıkarıldıkları hâkimlikçe tutuklandı. Diğer 92 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

UYUŞTURUCU SATIŞINI SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YÜRÜTMÜŞLER

Soruşturma kapsamında şüphelilerin uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri belirlendi. Şüphelilerin sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları tespit edildi.

Ayrıca yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaparak uyuşturucu üretimine kaynak sağladıkları belirlendi.

35 ilde uyuşturucu darbesi: 172 tutuklama!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN