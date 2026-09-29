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35 ilde uyuşturucu operasyonu: 653 kilogram madde ele geçirildi, 172 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda 35 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 653 kilogram uyuşturucu madde ve 410 bin 412 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 264 şüpheliden 172'si tutuklanırken 92'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

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35 ilde uyuşturucu operasyonu: 653 kilogram madde ele geçirildi, 172 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik 35 ilde düzenlenen operasyonların sonuçlarını açıkladı.

2 BİN 205 EKİP, 11 BİN 25 PERSONEL KATILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre operasyonlar, uyuşturucu madde satıcıları ile yasa dışı kenevir ekimi yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirildi. Çalışmalarda 2 bin 205 narkotik ve asayiş ekibi görev aldı. Jandarma ekipleri, cumhuriyet başsavcılıklarıyla koordineli şekilde 35 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

İçişleri Bakanlığı paylaşımı (Foto: DHA)İçişleri Bakanlığı paylaşımı (Foto: DHA)

653 KİLOGRAM UYUŞTURUCU, 410 BİN HAP ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 653 kilogram uyuşturucu madde ile 410 bin 412 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca yasa dışı ekimi yapılan 1 milyon 229 bin kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi.

172 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda gözaltına alınan 264 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 172'si çıkarıldıkları hâkimlikçe tutuklandı. Diğer 92 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

UYUŞTURUCU SATIŞINI SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YÜRÜTMÜŞLER

Soruşturma kapsamında şüphelilerin uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri belirlendi. Şüphelilerin sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları tespit edildi.

Ayrıca yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaparak uyuşturucu üretimine kaynak sağladıkları belirlendi.

Video Oynatma İkonu 35 ilde uyuşturucu darbesi: 172 tutuklama!

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35 ilde uyuşturucu operasyonu: 653 kilogram madde ele geçirildi, 172 şüpheli tutuklandı-3 35 ilde uyuşturucu operasyonu: 653 kilogram madde ele geçirildi, 172 şüpheli tutuklandı-4 35 ilde uyuşturucu operasyonu: 653 kilogram madde ele geçirildi, 172 şüpheli tutuklandı-5

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