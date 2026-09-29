AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel’e tepki: Siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibaret
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye yönelik açıklamalarına sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Özel’in “siyasi sorumluluğun alfabesi” hakkındaki sözlerini eleştiren Çelik, “Kim yetkisini kötüye kullanır, hukuku çiğner ve milletin hakkına girerse; makamı, konumu ve kimliği ne olursa olsun hesabı sorulur” ifadelerini kullandı. Çelik, Özel'in skandallara meydanlarda körü körüne kalkan olduğunu hatırlatarak, "İlkesizliği rehber edinen bu zihniyetin milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in "siyasi sorumluluğun alfabesi" hakkındaki açıklamalarını eleştirerek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi.Çelik’ten Özel’e: “Hesabı sorulur”
Çelik paylaşımında, "Sayın Özgür Özel'in 'siyasi sorumluluğun alfabesi' hakkındaki bilgisizliği çok nettir" ifadelerini kullandı.
"SİYASİ CEHALET VE SİYASİ İFTİRADAN İBARET"
Özel ve arkadaşlarının açıklamalarını eleştiren Çelik, şunları kaydetti:
"Sn Özel ve arkadaşları hiçbir ilke ve sorumluluk barındırmayan açıklamalarıyla yalnızca kendi siyasi tükenmişliklerini sergiliyorlar. Siyasi ilkesizliği artık parti programı haline getirmiş gözüküyorlar."
Çelik, Başkan Erdoğan'a yönelik sözlere ilişkin ise "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımıza dönük sözleri baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibarettir. Bunlarla en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın" ifadelerini kullandı.
"MAKAMI, KONUMU VE KİMLİĞİ NE OLURSA OLSUN HESABI SORULUR"
AK Parti'nin yaklaşımına ilişkin değerlendirmede bulunan Çelik, şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Partimizin ilkesi baştan beri nettir: kim yetkisini kötüye kullanır, hukuku çiğner ve milletin hakkına girerse; makamı, konumu ve kimliği ne olursa olsun hesabı sorulur."
Çelik, Özel yönetiminin siyaset anlayışına yönelik eleştirilerini de sürdürerek, "Oysa Sn Özgür Özel yönetiminin siyaset anlayışı, skandallara meydanlarda körü körüne kalkan olmak, belgelere ve itiraflara rağmen usulsüzlükleri savunmaktan ibarettir. İlkesizliği rehber edinen bu zihniyetin milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur" dedi.
"DEVLET CİDDİYETİ İLE HAREKET EDİYORUZ"
Hukuki ve mali süreçlere ilişkin de mesaj veren Çelik, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Biz tüm hukuki ve mali süreçlerin eksiksiz işlemesini sağlayan bir siyasi sorumluluk anlayışı ve devlet ciddiyeti ile hareket ediyoruz. Sizin tarafta ise kendi bünyesindeki kirlenmeyi örtbas etmek için devlet kurumlarına ve yöneticilerine saldıran bir siyasi sorumsuzluk ve çarpıklık bulunmaktadır."
Çelik açıklamasının sonunda, "İçine düştüğünüz bu çarpıklıktan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize saldırarak sıyrılamazsınız. Milletimiz, hukukun ve hakkın yanında duranlar ile siyasi esaret altında yanlışlara sahip çıkanlar arasındaki farkı çok iyi bilmektedir" ifadelerini kullandı.