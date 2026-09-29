Çelik, Başkan Erdoğan'a yönelik sözlere ilişkin ise "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımıza dönük sözleri baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibarettir. Bunlarla en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın" ifadelerini kullandı.

"Sn Özel ve arkadaşları hiçbir ilke ve sorumluluk barındırmayan açıklamalarıyla yalnızca kendi siyasi tükenmişliklerini sergiliyorlar. Siyasi ilkesizliği artık parti programı haline getirmiş gözüküyorlar."

Özel ve arkadaşlarının açıklamalarını eleştiren Çelik, şunları kaydetti:

Yeni Parti Genel Başkanı Özel, İzmir'de partisinin ön seçimlerine katıldı. (Foto: AA)

"MAKAMI, KONUMU VE KİMLİĞİ NE OLURSA OLSUN HESABI SORULUR"

AK Parti'nin yaklaşımına ilişkin değerlendirmede bulunan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Partimizin ilkesi baştan beri nettir: kim yetkisini kötüye kullanır, hukuku çiğner ve milletin hakkına girerse; makamı, konumu ve kimliği ne olursa olsun hesabı sorulur."

Çelik, Özel yönetiminin siyaset anlayışına yönelik eleştirilerini de sürdürerek, "Oysa Sn Özgür Özel yönetiminin siyaset anlayışı, skandallara meydanlarda körü körüne kalkan olmak, belgelere ve itiraflara rağmen usulsüzlükleri savunmaktan ibarettir. İlkesizliği rehber edinen bu zihniyetin milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur" dedi.