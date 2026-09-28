Van'ın Tuşba ilçesinde bulunan Polatoğlu İlk ve Ortaokulu'nda yaşanan olay, okulda ve çevresinde paniğe neden oldu.

İsmi açıklanmayan bir kız öğrenci, sabah saatlerinde boş olduğu belirtilen pompalı tüfekle okula geldi. Öğrencinin silahla okula geldiğini fark eden öğretmenler ve veliler müdahale ederek tüfeği aldı.

POLİS EKİPLERİNE HABER VERİLDİ

Olayın ardından hemen polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri, silaha el koydu. Kız öğrenci ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.