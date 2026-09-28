Van'da okulda silah paniği: Pompalı tüfekle gelen öğrenciye öğretmenler ve velilerden müdahale
Van’ın Tuşba ilçesinde pompalı tüfekle okula gelen kız öğrenci korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Öğretmenler ve veliler, öğrencinin elindeki silahı alarak polise haber verdi. Olayın duyulması üzerine veliler okula akın etti.
Van'ın Tuşba ilçesinde bulunan Polatoğlu İlk ve Ortaokulu'nda yaşanan olay, okulda ve çevresinde paniğe neden oldu.
İsmi açıklanmayan bir kız öğrenci, sabah saatlerinde boş olduğu belirtilen pompalı tüfekle okula geldi. Öğrencinin silahla okula geldiğini fark eden öğretmenler ve veliler müdahale ederek tüfeği aldı.
POLİS EKİPLERİNE HABER VERİLDİ
Olayın ardından hemen polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri, silaha el koydu. Kız öğrenci ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
VELİLER OKULA AKIN ETTİ
Olayın duyulmasıyla birlikte öğrenci velileri okula akın etti. Okulda yaşanan olay, öğrenciler ve veliler arasında büyük korkuya neden oldu.
OLAY İSTASYON MAHALLESİ'NDE YAŞANDI
Olay, Tuşba ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'ndeki Polatoğlu İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi. Öğrencinin okula boş olduğu belirtilen pompalı tüfekle geldiği öğrenilirken, olayla ilgili polis ekiplerinin işlemleri sürüyor.