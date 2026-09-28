İstanbullular dikkat! Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza meydana geldi: Seferler bölge bölge yapılıyor
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerde aksamalar meydana geldi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada hattın geçici olarak Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında aktarmalı şekilde sürdürüldüğünü belirtildi.
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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanıyor.
KABATAŞ-BAĞCILAR TRAMVAY HATTI'NDA TEKNİK ARIZA
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Güncel