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İstanbullular dikkat! Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza meydana geldi: Seferler bölge bölge yapılıyor

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerde aksamalar meydana geldi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada hattın geçici olarak Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında aktarmalı şekilde sürdürüldüğünü belirtildi.

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İstanbullular dikkat! Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza meydana geldi: Seferler bölge bölge yapılıyor

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanıyor.

KABATAŞ-BAĞCILAR TRAMVAY HATTI'NDA TEKNİK ARIZA

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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İstanbullular dikkat! Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza meydana geldi: Seferler bölge bölge yapılıyor-2 İstanbullular dikkat! Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza meydana geldi: Seferler bölge bölge yapılıyor-3 İstanbullular dikkat! Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza meydana geldi: Seferler bölge bölge yapılıyor-4
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