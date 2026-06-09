Kırmızı bültenle aranan suç örgütüne 7 ilde operasyon: 54 şüpheliye işlem

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, lideri hakkında kırmızı bülten bulunan ve halen İtalya'da tutuklu olan organize silahlı suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

İstanbul merkezli olarak Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda toplam 54 şüpheli hedef alındı. Şüphelilerin, nitelikli yağma ve tehdit suçlarına karıştıkları, tanık ve şüphelilerin ifadelerini etkilemeye çalıştıkları ve örgüt üyelerine maddi destek sağladıkları tespit edildi.

113 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Soruşturma kapsamında 7 ilde 113 adrese operasyon düzenlenirken, hakkında işlem yapılanlar arasında 6 avukatın da bulunduğu bildirildi.

Haklarında işlem yapılan avukatlar şöyle:

Ömer Yılmaz

Nisa Can

Mahmut Canbaz

Tahsin Beşir Babur

Çağla Merve Özdemir

Muhammed Yusuf İdikut

700 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Bakan Gürlek, söz konusu suç örgütüne yönelik bugüne kadar yürütülen soruşturmalarda toplam 700 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, hazırlanan iddianameler doğrultusunda kamu davalarının açıldığını belirtti.

Gürlek açıklamasında, "Sokak çeteleri ve organize suç örgütleri; milletimizin huzuruna, gençlerimizin geleceğine, kamu düzenine ve şehirlerimizin güvenliğine kasteden yapılardır" ifadelerini kullanarak, suç örgütleriyle mücadelenin İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

YAKALANAN ŞÜPHELİ LİSTESİ

Takvim, organize suç örgütüne yönelik operasyonun şüpheli listesine ulaştı. Soruşturma kapsamında 44 kişi gözaltına alınırken, 11 şüpheli hakkında yakalama çalışmaları sürüyor. Listede aralarında avukatların da bulunduğu çok sayıda isim yer aldı.

1- Abdurrahman DİREKÇİ

2- Bahadır KESKİN

3- Barış ÖZAVİNÇ

4- Batuhan BEŞAYOĞLU

5- Bilal ÖZKAN

6- Canan ŞİMŞEK

7- Ceylan TACAR

8- Çağla Merve ÖZDEMİR

9- Emrah EREN

10- Enes OKUYAN

11- Erkan AYDOĞDU

12- Eyüp DİRLİK

13- Faruk DEMİRTAŞ

14- Fatih KESKİN

15- Halil İbrahim BEŞAYOĞLU

16- Harun DEMİROĞLU

17- İbrahim ÇELİK

18- İhsan YAVUZ

19- İrfan BİLGİLİ

20- İsmail KARADAĞ

21- Kadir TUR

22- Mahmut CANBAZ

23- Muhammed Emin EBİNÇ

24- Nisa CAN

25- Oğuzhan AYVAZ

26- Oğuzhan ÜNALDI

27- Orhan KAYA

28- Ömer YILMAZ

29- Özgür TAYFUR

30- Recep YÜREK

31- Samet TEKİNIŞIK

32- Sezer KARAKUZU

33- Tahsin Beşir BABUR

34- Taşkın AYDIN

35- Tayfun VELİOĞLU

36- Tolga CİVELEK

37- Türkan BOYUN

38- Ulaş TÜRKMENOĞLU

39- Umut EMECEN

40- Yavuz DANIŞ

41- Yusuf GÜL

42- Yusuf TANAR

43- Zeynep ÇAVUNT

44- Amrah ALIZADA



FİRAR ŞÜPHELİLER



1- Çağrı ÇANÇİN

2- Erhan ÖZTÜRK

3- Fahrettin ATABEY

4- Mehmet Ali İŞIK

5- Muhammed Yusuf İDİKUT (Avukat)

6- Murat KILINÇ

7- Musa MARHAN

8- Turgut ÖZDEMİR

9- Umut YILDIZ

10- Veysi YILDIZ

11- Yaser YILMAZ

"SUÇ ÖRGÜTLERİNE GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Yargı ve kolluk birimlerinin koordineli çalışmalarına dikkat çeken Gürlek, kamu düzenini ve hukukun üstünlüğünü hedef alan hiçbir suç yapılanmasına izin verilmeyeceğini belirterek, devletin suç örgütlerinin karşısında, vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel