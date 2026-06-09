Kırmızı bültenle aranan suç örgütüne 7 ilde operasyon: 54 şüpheliye işlem
Adalet Bakanı Akın Gürlek, lideri kırmızı bültenle aranan ve İtalya’da tutuklu bulunan organize silahlı suç örgütüne yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda, aralarında 6 avukatın da bulunduğu 54 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, lideri hakkında kırmızı bülten bulunan ve halen İtalya'da tutuklu olan organize silahlı suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.
İstanbul merkezli olarak Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda toplam 54 şüpheli hedef alındı. Şüphelilerin, nitelikli yağma ve tehdit suçlarına karıştıkları, tanık ve şüphelilerin ifadelerini etkilemeye çalıştıkları ve örgüt üyelerine maddi destek sağladıkları tespit edildi.
113 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN
Soruşturma kapsamında 7 ilde 113 adrese operasyon düzenlenirken, hakkında işlem yapılanlar arasında 6 avukatın da bulunduğu bildirildi.
Haklarında işlem yapılan avukatlar şöyle:
- Ömer Yılmaz
- Nisa Can
- Mahmut Canbaz
- Tahsin Beşir Babur
- Çağla Merve Özdemir
- Muhammed Yusuf İdikut
700 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI
Bakan Gürlek, söz konusu suç örgütüne yönelik bugüne kadar yürütülen soruşturmalarda toplam 700 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, hazırlanan iddianameler doğrultusunda kamu davalarının açıldığını belirtti.
Gürlek açıklamasında, "Sokak çeteleri ve organize suç örgütleri; milletimizin huzuruna, gençlerimizin geleceğine, kamu düzenine ve şehirlerimizin güvenliğine kasteden yapılardır" ifadelerini kullanarak, suç örgütleriyle mücadelenin İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
YAKALANAN ŞÜPHELİ LİSTESİ
Takvim, organize suç örgütüne yönelik operasyonun şüpheli listesine ulaştı. Soruşturma kapsamında 44 kişi gözaltına alınırken, 11 şüpheli hakkında yakalama çalışmaları sürüyor. Listede aralarında avukatların da bulunduğu çok sayıda isim yer aldı.
1- Abdurrahman DİREKÇİ
2- Bahadır KESKİN
3- Barış ÖZAVİNÇ
4- Batuhan BEŞAYOĞLU
5- Bilal ÖZKAN
6- Canan ŞİMŞEK
7- Ceylan TACAR
8- Çağla Merve ÖZDEMİR
9- Emrah EREN
10- Enes OKUYAN
11- Erkan AYDOĞDU
12- Eyüp DİRLİK
13- Faruk DEMİRTAŞ
14- Fatih KESKİN
15- Halil İbrahim BEŞAYOĞLU
16- Harun DEMİROĞLU
17- İbrahim ÇELİK
18- İhsan YAVUZ
19- İrfan BİLGİLİ
20- İsmail KARADAĞ
21- Kadir TUR
22- Mahmut CANBAZ
23- Muhammed Emin EBİNÇ
24- Nisa CAN
25- Oğuzhan AYVAZ
26- Oğuzhan ÜNALDI
27- Orhan KAYA
28- Ömer YILMAZ
29- Özgür TAYFUR
30- Recep YÜREK
31- Samet TEKİNIŞIK
32- Sezer KARAKUZU
33- Tahsin Beşir BABUR
34- Taşkın AYDIN
35- Tayfun VELİOĞLU
36- Tolga CİVELEK
37- Türkan BOYUN
38- Ulaş TÜRKMENOĞLU
39- Umut EMECEN
40- Yavuz DANIŞ
41- Yusuf GÜL
42- Yusuf TANAR
43- Zeynep ÇAVUNT
44- Amrah ALIZADA
FİRAR ŞÜPHELİLER
1- Çağrı ÇANÇİN
2- Erhan ÖZTÜRK
3- Fahrettin ATABEY
4- Mehmet Ali İŞIK
5- Muhammed Yusuf İDİKUT (Avukat)
6- Murat KILINÇ
7- Musa MARHAN
8- Turgut ÖZDEMİR
9- Umut YILDIZ
10- Veysi YILDIZ
11- Yaser YILMAZ
"SUÇ ÖRGÜTLERİNE GEÇİT VERMEYECEĞİZ"
Yargı ve kolluk birimlerinin koordineli çalışmalarına dikkat çeken Gürlek, kamu düzenini ve hukukun üstünlüğünü hedef alan hiçbir suç yapılanmasına izin verilmeyeceğini belirterek, devletin suç örgütlerinin karşısında, vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.