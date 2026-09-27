Yeni Parti Esenyurt İlçe Kongresi'nde ilçe başkanlığı seçimi sırasında gerginlik yaşandı. Cafer Çakmak ile Ali Kocakaya'nın yarıştığı kongrede, usulsüz oy kullanıldığı iddiasıyla başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü. Yaşanan olayların ardından seçim, güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

YENİ PARTİ ESENYURT KONGRESİ'NDE GERGİNLİK

Yeni Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı seçimi, bugün saat 10.00'da Esenkent Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu'nda başladı. İlçe başkanlığı için Cafer Çakmak ile Ali Kocakaya'nın yarıştığı kongrede, oy kullanımı sırasında gerginlik yaşandı.

USULSÜZ OY TARTIŞMASI ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

Seçim sırasında taraflar arasında usulsüz oy kullanıldığı iddiasıyla tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine partililer arasında arbede yaşandı. Yaşanan gerginlik nedeniyle seçim süreci devam ettirilemedi.

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE SEÇİM İPTAL EDİLDİ

Kongrede yaşanan olayların ardından seçim güvenliğinin sağlanamadığı gerekçesiyle Esenyurt İlçe Başkanlığı seçiminin iptal edilmesine karar verildi. Salondaki gerginliğin sona erdirilmesi için çalışma yürütülürken seçimin hangi tarihte yeniden yapılacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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